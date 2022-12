La política y la Vuelta Ciclista a España

Cangas de Onís se queda sin ser sede de salida, así como también sin acoger la llegada, de alguna etapa de la Vuelta Ciclista a España; y Lagos de Covadonga, como no podía ser de otra manera, tampoco albergará el mítica etapa de La Vuelta en 2023. Aun no es oficial, pero el pesimismo cunde en el área de influencia del parque nacional de los Picos de Europa; en tanto, bulle la alegría y satisfacción en la villa marinera de Ribadesella, localidad elegida por Unipublic SA para ser salida de una etapa en la proxima edición de la ronda española.

Hace la friolera de 48 años, concretamente el 7 de mayo de 1974, la ciudad de Cangas de Onís recibió con todos los honores la llegada de la Vuelta Ciclista a España, imponiéndose en la Avenida de Covadonga el portugués Joaquím Agostinho (QEPD). Era de la decimocuarta etapa de La Vuelta, procedente de Oviedo, de 134 kilómetros de recorrido, luciendo el maillot de lider en aquel momento José Manuel Fuente Lavandera. Sería la primera vez que la vieja capital del Reino ostentase la sede de llegada de la prueba; y al dia siguiente, los ciclistas pusieron rumbo a Laredo (Cantabria).

Más adelante, el 2 de mayo de 1983, fue cuando La Vuelta descubrió lo que desembocó en uno de los iconos del ciclismo internacional: los Lagos de Covadonga, situados en la vertiente canguesa del antaño parque nacional de la Montaña de Covadonga –actual Picos de Europa-. Un evento deportivo, en el que se volcó el Ayuntamiento de Cangas de Onís, junto con parte del comercio y la hostelería, lo que supuso el espaldarazo, gracias a las imágenes de TVE, por la singular belleza de estos parajes del Paraíso Natural. Y todo, por supuesto, merced a la “serpiente multicolor” que acabó poniendo en el mapa internacional a Cangas, Covadonga, Enol y La Ercina.

De justicia hubiese sido que la antigua Cánicas volviera a ser salida de etapa de la ronda española en 2023, algo que no acontecía desde el 5 de septiembre del año 2007, en aquella ocasión la caravan ciclista puso dirección hacía la localidad de Reinosa (Cantabria). Eso sí, Cangas de Onís en veinte ediciones, fue salida de etapa de La Vuelta y en otras cuatro ocasiones final de etapa (1974, 1976, 1978 y 2003). Ahora, desgraciadamente, ni una cosa ni la otra, salvo mayúscula sorpresa. Todo “huele” a politiqueo, pues, de sobra es conocido que en Cangas gobierna el Partido Popular y estamos a punto de entrar el año electoral (autonómicas y municipales). Y la consejera de Cultura del Principado, Berta Piñan Suárez, natural de Cañu (Cangas de Onís).

Los cangueses, la mayoría -no digo todos- pusieron su granito de arena en unos momentos sumamente duros, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, para doblegar la persistente negativa de los entonces gestores y responsables del parque nacional de la montaña de Covadonga. Incluso el politiqueo estaba a la orden del día -seguro que lo recuerda mi buen amigo Juan Cofiño, ahora en el Ejecutivo regional con don de mandos-, ya que unas siglas, las del PSOE, gobernaban en Madrid y Oviedo y otras, distintas -conservadores-, en Cangas de Onís. Llovió, ¡vaya si llovió!.

Las cosas empezaron a tornarse en favor de Cangas a partir de 1990, gracias a la presión ejercida por profesionales de prensa, radio y televisión que cubrían la Vuelta Ciclista a España en aquel año. Pararon, decimosegunda etapa (Oviedo-Santander), en El Portazgo, para entregar un manifiesto a la alcaldesa Pilar Díaz Junco tras el fallecimiento de Toño Vega Díaz. “Asturias, España, nuestro ciclismo y el ciclismo internacional no deben verse privados de tal acontecimiento, cuya influencia en el balance de la carrera ha sido, años tras año, ciertamente importante”, exponían los periodistas y enviados especiales de La Vuelta.

En 1991, se recuperó el final de etapa en Los Lagos con triunfo de “Lucho” Herrera, uno de los grandes mitos de los “escarabajos” colombianos, uno de los mejores escaladores del ciclismo mundial. Aconteció el 13 de mayo, y al día siguiente se disputó la etapa entre Cangas de Onís y el Alto del Naranco (Oviedo). Las cosas volvían a su cauce y el concejo cangués iniciaría su despeje turístico. En veintidos oportunidades -la ultima en 2021, con triunfo del esloveno Primoz Roglic- arribó La Vuelta a esos parajes de los Picos de Europa. Grandes campeones dejaron su estela, con letras de oro, en los míticos Lagos de Covadonga.

Pese a esa larga historia deportiva y del mundillo ciclista, Cangas de Onís y Lagos de Covadonga se han quedado a dos velas con miras a La Vuelta-2023, pero, pese al varapalo, pensando ya en las siguientes ediciones. Lo considero una enorme injusticia, salvo que alguien me demuestre lo contrario. ¿Hubiese pasado lo mismo de ser gobernado este concejo del Oriente por el PSOE? Estoy por asegurar que no hubiese ocurrido y mucho menos a las puertas de una nueva cita con las urnas. No me extraña que el asunto haya supuesto un “mazazo” para el equipo de Gobierno municipal, que lidera el popular José Manuel González Castro. Toca seguir trabajo en pro del regreso de La Vuelta y si es con una crono-escalada (el gran sueño de Enrique Franco, entonces director general de Unipublic SA) mucho mejor,