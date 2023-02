Un día cualquiera, sea del actual invierno o en pleno verano. Y en cualquier lugar público de la vieja capital del Reino de Asturias se ven como algunas mascotas –desconozco la raza- cagan, plácidamente sujetada con una correa por su propietario. Pero, ¡ay señor!, los excrementos ahí quedan, sin que el dueño del can se moleste un ápice en doblar el espinazo para recoger la caca evacuada por su perrito o perrita. A lo mejor estoy equivocado, y trato de confundir churras con merinas. Pero, no, queridos lectores, pues llueve sobre mojado en este cansino tema por la vieja Cánicas, desde El Puentón hasta Cangues d’Arriba o desde el antaño Viesgo hasta Contranquil, sin ir más lejos.

La verdad, uno se harta del pasotismo de cierta gente -no todos tienen la culpa, vaya eso por delante. que posee mascotas y se hacen los distraídos cuando deponen sus perros en cualquier punto de la vía pública, dejándola la mierda de adorno. Nada tengo contra esos canes, aunque me revienta que sus amos renieguen de la cultura cívica-ciudadana, escurriendo el bulto en cuanto a poder disfrutar de una urbe más limpia. Y es que, a todas luces, resulta bochornoso vislumbrar esas situaciones. Poco o nada les importa los paneles disuasorios o la normativa municipal con su tabla de infracciones. Les importa un comino,.... a los titulares de los perros.

Caminar tranquilamente por la Calzada de Ponga o por la Carretera Cañu, ¡ojo, por las aceras!, puede conllevar que te topes con buen número de cacas. Y para nada menciono los céntricos parques, que no son cotos privados. Ni tampoco digo nada de la senda del Güeña. Las esquivas o las pisas sin darte cuenta y te llevas el premio en la suela del calzado. A tenor de la conducta incívica de algunos ciudadanos temo que el problema no tenga solución. ¿Qué actúe la Policía Local? Serían palabras mayores, ya que lo de retirar los dueños, mediante bolsitas, la mierda de sus mascotas para echarla en una de las muchas papeletas repartidas por la urbe no debería acarrear ninguna molestia y, al mismo tiempo, evitaría rascarse el bolsillo en el supuesto de recibir una sanción económica.

Insisto, no debemos meter a todos en el mismo saco, pues la mayoría de los dueños de perros cumplen escrupulosamente con su cometido cada vez que salen con sus mascotas a pasear, cagar, mexar o lo que tercie. Toca avanzar un poco más y mirar por el cumplimiento de unas reglas cotidianas en pro de una mejor calidad de vida en una urbe que presume de excelencia turística y ser un destino vacacional de primer orden. Otro tema candente, nada que ver con las mascotas, son las colillas de pitillos que abundan por doquier, tiradas por el suelo ¿Acabaremos por echarles la culpa a los barrenderos? Va ser que no; ellos, los operarios de limpieza, cumplen.

Me encanta que la gente tenga y disfrute de sus mascotas, tanto en el campo como en la urbe. Tampoco tengo nada en contra de los fumadores que se deleitan con sui tabaco. Hay que ser tolerante, por supuesto. Eso sí, ¿tanto trabajo cuesta tirar los residuos -colillas- y excrementos -cagadas- a las papeleras distribuidas a lo largo y ancho de toda la ciudad canguesa?. Pero, insistiendo en el asunto, ¿por qué han de pagar justos por pecadores? ¡Coño!, no se olviden de recoger las heces de la vía pública y espacios de ocio. Colillas inclusive. No es demasiado pedir para un destino turístico de primer nivel, en cuanto a número de visitantes. Se lo agradecerían, de corazón, la mayoría de los oriundos y forasteros.