Aparcar en Covadonga

“Nos jubilaremos y seguiremos sin verlo”. Palabras mayores, pero llenas de sensibilidad de una voz autorizada. Y, ¡cómo no!, centradas en una de las grandes asignaturas pendientes del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa: el patente y triste abandono de la finca de Les Llanes, al pie de El Repelao de Covadonga, y del miosmo modo la carencia de plazas de estacionamiento que faciliten la estancia de cientos de oriundos y forasteros con destino al santuario mariano, primer centro de peregrinación de la comunidad autonoma y uno de los más visitados de toda España. La llegaron a calificar, en otros tiempos, como “cuna” de la Reconquista.

Una vez más, ruboriza a más de uno tener que volver a escribir sobre los supuestos “estudios” para implantar un plan de movilidad en Covadonga. En mi humilde opinión, después de tanto tiempo transcurrido, años y más años, creo que sobran promesas y hacen falta hechos. Además, por supuesto, de voluntad política para coger el toro por los cuernos y darse solución al grave problema que atesora a ese emblemático lugar del Principado de Asturias. Soluciones, haberlas, haylas. Si no, ya observarán como se pronuncian los políticos en estos cercanos comicios electorales. Y es que mayo está a la vuelta de la esquina.

Tiempo atrás, la Iglesia asturiana insistía por activa y pasiva en la necesidad de ejecutar de un aparcamiento en altura detrás del edificio de La Escolanía y con una capacidad estimada en 300 plazas. Asimismo, el clero asturiano tampoco veía con malos ojos, sino todo lo contrario, el publicitado remonte que se proyectó y que hubiese sido un reclamo turístico para toda la comarca que estaba previsto en la finca de Les Llanes. Y, por cierto, tampoco es de olvidar la alternativa de acceso viario por Muñigo en dirección al santuario. Sea como fuere, nada de nada,…..de momento. El tiempo transcurre a velocidad de vértigo y los problemas continúan sin resolverse, en materia de dotar de más aparcamientos, en Covadonga.

Defendí y defiendo, para no variar, la necesidad de dotar de un sistema de lanzaderas (microbuses de ALSA, furgonetas de la cooperativa Taxitur o vehículos de taxistas independientes) desde el parking de El Repelao, el último del operativo del Plan de Transporte, hasta la explanada alta del santuario mariano. Los visitantes deberían dejar sus coches en esa amplia zona de estacionamiento, en los límites del parque nacional, y tomar las lanzaderas –precios módicos, algo así como un euro por usuario- a modo y semejanza de lo que se viene haciendo entre el área de servicio Buferrera y Vega La Tiese, en Los Lagos.

La finca de Les Llanes, la gran pradería adquirida hace años por el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces, previo desembolso de 500 millones de las antiguas pesetas, sigue sin adecuarse. Se comentó en su momento que podría ser el Centro de Información o de Visitantes adscrito al controvertido Plan de Transporte a los Lagos. Pero, dado que la cosa se enquistó. Ahora, con ese filón de ayudas que proceden de Europa, quizás sería una muy buena oportunidad para volver a apostar por esa actuación en Les Llanes con el objetivo de completar el puzzle del controvertido Plan de Transporte a los Lagos de Covadonga.

No me cansaré de repetir que el real sitio de Covadonga se merece algo más que un “lifting”. Ya pasaron los faustos del Centenario de la Batalla de Covadonga, aunque habrá que aguardar a la visita del Papa para que se actúe en condiciones en ese lugar y, ¡por fín!, se haga algo con sentido común. Ya basta de “tapones” y caos circulatorio en fechas puntuales; ya basta de dar esa paupérrima imagen cara al turista y peregrino; ya basta de escurrir el bulto y dejar pasar lustros, por no decir décadas. Toca mover ficha y atender esa histórica reivindicación para acabar con esa vergüenza -la escasez de aparcamientos- en tan singular enclave asturiano.