Un chute en recuerdo de Andrea Alonso

No pudo ser, pero lo intentó. Sin duda alguna, fue una de las grandes anécdotas de la jornada en el balompié comarcal y que no pasará desapercibida. Todo un detallazo, del cual tenían constancia compañeros de su equipo, así como amigos y familiares, demostrando un gran corazón y dando una lección de vida con un gesto emotivo. Era un reto difícil, ante un rival superior. Eso sí, sus ganas de alcanzar el anhelado objetivo no pasaron desapercibidas entre los asistentes al partido de futbol-base.

Tiene tan sólo 10 años de edad y juega de delantero en el conjunto alevín “B” del Club Arenas del Sella, de Arriondas (Parres). Se llama Víctor Manuel Llerandi Luppens y este sábado, en el feudo del campo municipal parragués, peleó y se entregó por conseguir un ansiado gol ante la Deportiva Piloñesa “A” para dedicárselo a su amiga Andrea Alonso Galán, la joven canguesa, que falleció hace escasas fechas, con 22 años, a causa del Sarcoma de Ewing. Y esa que “Vitorín”, como le conocen sus amigos, quien cursa estudios de 5º en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Reconquista”, en Cangas de Onís, había preparado una camiseta blanca, serigrafiada de su puño y letra, dispuesto a lucirla este 25 de febrero, bajo la elástica oficial de su equipo, en ese mini-derbi comarcal con la leyenda: “Andrea, siempre con nosotros”. Todo un maravilloso detalle. Por cierto, ganaron los chavales de Infiesto (1-6), segundos en la tabla clasificatoria. “Como madre estoy muy orgullosa por el gesto. Ya cuando el entierro -de Andrea Alonso Galán- me dio de su dinero para cogerle una rosa y le escribió una nota”, asevera Isabel Luppens García, muy orgullosa de su hijo. “El crío dijo -antes del encuentro- que como lo tiene complicado que, aunque no marque, este partido va por ella”, explicó su madre. Además, acudió a contemplar la confrontación el abuelo materno de Andrea, José Luis Galán. “¡Qué gran corazón tiene! Ya le regaló una rosa el día del entierro, acompañada de una nota”, matizó Lilián Galán González, madre de Andrea, una vez transcendió el gesto de Vitorín. Y es que cosas así, y más cuando salen de un niño, se hacen inolvidables en estos duros y difíciles momentos tras la muerte de un ser querido. Seguro que Andrea, allá donde se encuentre, estará contenta y satisfecha por ese bellísimo detalle de su amigo, arropado por compañeros del alevín del Arenas del Sella.