La hostelería, sin personal con la Semana Santa a la vuelta de la esquina

“Se necesita personal. Jornada completa. Trabajo todo el año. Contrato fijo”. Es una de las muchas ofertas de empleo que se pueden ver en algunos puntos concretos de la ciudad de Cangas de Onís a las puertas del inicio de la temporada turística que arranca con la Semana Santa por estos lares del área de influencia de la vertiente asturiana de los Picos de Europa. Sin embargo, esa golosa oferta aún no ha sido cubierta. ¿Qué está pasando? Parece difícil de entender, pero cada vez, a tenor de los empresarios del Oriente, resulta mucho más difícil encontrar gente dispuesta a dejar las largas listas del desempleo e incorporarse al mundo laboral.

Vaya por delante que no se pueden meter a todos en un mismo saco. Eso sí, que restaurantes, sidrerías, pizzerías, hoteles, alojamientos turísticos, etc.... estén demandando mano de obra en la oficiosa capital de los Picos de Europa, la vieja capital del Reino de Asturias, a buen seguro que no debería ser noticia, ya que se viene repitiendo temporada tras temporada, año tras año, en tanto aumenta el número de negocios y establecimientos vinculados al sector del turismo, la principal fuente de riqueza de la zona. Y gracias, por supuesto, al tirón de Covadonga y los Lagos.

Dicho esto, creo que tenemos una asignatura pendiente: la formación de los operarios. Y por ello, en mi modesta opinión, insisto en la necesidad de abrir el melón de la Formación Profesional en el Instituto Rey Pelayo para impulsar módulos y grados que tengan relación directa con Hostelería y Turismo. Es una pena que nadie quiera apostar por ese tipo de estudios en una zona que lo pide a gritos. ¿Por qué seremos tan morrones? Mejor, mirar para otro lado y escabullir el bulto.

Actualmente se están llevando a cabo las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo, en la misma parcela que en su momento albergó el entonces Instituto Femenino, toda vez que la Consejería de Educación adjudicó la actuación el pasado mes de noviembre a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Obras Generales del Norte (Ogensa) y Taller de Urbanismo e Ingeniería por 6,6 millones de euros y un plazo de 20 meses. Y, por ese motivo, habría que ir un poco más allá y pensar en nuevas ramas y módulos para la FP.

Cangas de Onís y la comarca de los Picos de Europa necesitan, con urgencia, que alguien con mando en plaza y ahora que se acercan comicios electorales autonómicos y municipales, además de las generales, estudie y plantee ese dilema a quien corresponda. Los sectores hotelero, hostelero y turístico se lo agradecerían. De poco o nada sirve emprender un negocio, por muy boyante que se precie, si no hay profesionales que estén a la altura. ¡Ojo! Títulos y certificados acreditativos y ratificados, nada de un mero papel por realizar un cursillo de apenas unas horas. E insisto, no debemos meter a todo el mundo en el mismo saco.