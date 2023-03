Un puesto de Cruz Roja en los Lagos

A punto de arrancar el operativo del plan de transporte en servicio público en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, concretamente e próximo 1 de abril, vuelvo a insistir -y no me cansaré- en reivindicar la perentoria necesidad de disponer en el área de Buferrera de un puesto de Cruz Roja para atender primeros auxilios y cualquier otra incidencia. Si nada lo impide, se prevé una temporada turística de notable afluencia en esta zona del espacio natural protegido y, por ello, se deben adoptar medidas previsoras para atender, llegado el caso, al visitante que viene a conocer el Paraíso Natural.

Tres lustros atrás, allá por el año 2009, comenzaba un plan “piloto” en las zonas de más afluencia turística del parque nacional de los Picos de Europa, en Poncebos (Cabrales) y Lagos de Covadonga (Cangas de Onís). Se trataba en aquel momento de implantar un puesto de socorro a cargo de voluntarios de Cruz Roja Española. Con aquella iniciativa se evitó, en la medida de lo posible, aglomeraciones en los Centros de Salud de ambos concejos del suroriente. Mientras funcionó, cumplió con creces su cometido. Pero, desgraciadamente, no tuvo prolongación. Punto y pelota.

Desde hace tiempo vengo machacando en la urgencia de reeditar ese tipo de servicios atención al público, en colaboración con los Ayuntamientos y el servicio de emergencias 112 Asturias, entre otros estamentos. El área de uso público de Buferrera, en Los Lagos de Covadonga, disponía de una cabaña en el arboreto para albergar antaño ese punto de emergencia y primeros auxilios, atendido por voluntarios de Cruz Roja. La falta de compromiso de los gestores del parque nacional parece que acabó por no darle continuidad a la iniciativa. ¿Será cosa del Ejecutivo regional? Ya no hace falta mirar a Madrid para desviar la atención, pues, todo lo referente a la gestión se cuece aquí, en Asturias.

Con un promedio diario de alrededor de 4.000 usuarios -tirando por lo bajo-, en el mes de agosto, accediendo en el operativo del Plan de Transporte a Los Lagos parece increíble que nadie con dos dedos de frente pensase en la buena disposición de la Asamblea Local “Picos de Europa” de Cruz Roja, con sede en Cangas de Onís, para reabrir no hace mucho tiempo aquel punto de atención a emergencias y primeros auxilios. Quizás sea mejor carecer de él, pese a la cantidad de espacios –a modo de enormes cabañas inutilizadas- para poder ofrecer un servicio a los visitantes que lo requieran. Eso sí, ojalá no ocurran incidencias.

Como decía, y lo repetiré las veces que sea necesario, se hace indispensable contar con un puesto de socorro en el área de Buferrera para atender primeros auxilios. Con horarios compatibles y solapados al Plan de Transporte, es decir, desde el primer servicio hasta el último que parte de Los Lagos en dirección a la terminal de autobuses canguesa. No vale, para nada, aplicar horarios recortados, igual que suele ocurrir temporada tras temporada con los baños y aseos públicos. ¿Es mucho pedir? Señores, avancemos un poquito más, pasito a pasito, que se trata de todo un….¡¡ Parque Nacional!!.

¿Qué existen otras prioridades? Por supuesto. Y conste que, a estas alturas, me congratulo de que Cangas de Onís ya disponga, después de mucho rogar, de ambulancia se soporte vital básico, dotada del equipo técnico necesario para atender emergencias. Y es que, señoras y señores, hablamos de una comarca que atrae a decenas de miles de turistas y visitantes en épocas de máxima afluencia. ¿Tomará nota alguno de esos políticos con mando en plaza? Al menos, tengo derecho al pataleo, aunque no me hagan maldito caso.