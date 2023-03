El campanu del Sella, toda una tradición

Este próximo domingo, 2 de abril, la ribera del Sella estará expectante ante el inicio de la campaña salmonera en aguas continentales del Principado de Asturias y algunos pescadores, oriundos y forasteros, tratarán de echar a tierra el campanu del presente ejercicio 2023. Eso sí, la actual situación no es nada boyante, sino todo lo contrario, pues, las últimas temporadas piscícolas dejaron mucho de desear dada la escasez de ejemplares y la cada vez mayor presencia de aves depredadoras -desde hace mucho tiempo- a lo largo y ancho de la ribera. Nada nuevo en el horizonte.

Para nada trato de minar la moral de aquellos que sueñan con sacar el campanu, en este caso del Sella, en la jornada inaugural, en el primer dia hábil de pesca tradicional, aunque, salvo sorpresa, igual hay que esperar varias jornadas en pro de una mejoría del río para que, por fín, se haga realidad ese anhelo de los amantes de la pesca fluvial. Toca esperar acontecimientos, pese a que la cosa no está para lanzar cohetes ni hacer sonas las campanas de iglesias, capillas o monasterios.

Dicho esto, y sin ánimo de polemizar, quiero tener un especial recuerdo en estos precisos instantes para algunas personas que hicieron posible que la subasta del campanu del Sella se convirtiera en un atractivo turístico de primer orden y, además, en un reconocimiento al arte de la pesca tradicional. Todo arrancó hace poco más de una década, en aquellas interesantes tertulias que tenían epicentro en “la bolera” del Puente Romano, a la vera del mítico río del Oriente.

Manuel Moro Fernández (QEPD) fue el artífice e impulsor, incluso acudiendo y convenciendo a algunos empresarios hosteleros de la zona para que participasen en la puya. Tampoco se debe olvidar a ribereños como Javier Vega, de la saga de “los de La Pina”, o Dámaso Ortíz, este de Cañu (Cangas de Onís), también fallecidos; a Ángel Fernández, más conocido como “Canalón” y otros que, de una u otra forma, aportaron su granito de arenas para que llegara a buen puerto o mejor dicho, a buen lance salmonero.

Atrás quedan las tiranteces entre el primer salmón del Sella y el primer ejemplar de otras cuencas. Todos los ríos salmoneros tienen derecho a subastar su propio campanu. Y en Cangas de Onís jamás se intentó subastar ningun campanu que no fuera el del Sella. Esa fue y seguirá siendo la máxima de este evento. La triste realidad podría darse cuando alguien logre capturar el primer salmón de la campaña y prefiera quedarse con él, disfrutarlo con su familia y amistades, en lugar de presentarlo a la puya. Está en su pleno derecho el afortunado pescador. Nada que objetar.

La fiesta del campanu del Sella ha venido ganando adeptos, edición tras edición, en un marco incomparable como es El Puentón de Cangas de Onís, aunque el escenario se ubica en término municipal de Parres. Pero, en esta ocasión, permítanme recordar la figura de Manolo Moro -su promotor-, la persona que más insistió en apoyar al mundillo ribereño de la pesca al salmón -como dato anecdótico reseñar que no practicaba ese deporte- en una de las épocas más difíciles y contando con la colaboración de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón y el Ayuntamiento cangués.

Seguro que vendrán tiempos mejores, pero no debemos echar a perder las tradiciones. La pesca del salmón en el Sella supuso un enorme tirón para muchas familias de la ribera. La cultura ribereña es parte primordial de la vida social, practiquen o no ese arte de la pesca. Insisto, no corren buenos tiempos para el sector, pero tampoco se puede obviar que son muchos, hombres y mujeres, a los que les gusta probar fortuna echando unas varadas. No criminalicemos a los ribereños y no metamos a todo el mundo en la misma saca. Comienza la cuenta atrás para el campanu de 2023.