El Pali, ribereño, pescador y cazador

Tenía que ser él. Gran aficionado a la pesca tradicional, natural del ribereño pueblo de Villanueva, para José Vega Tomás, motejado como “El Pali”, el río Sella no tiene secretos. Y, por una vez en la vida, pasa a ser uno de los ilustres pescadores que se alzan con el campanu de esa afamada cuenca fluvial, casi al pie del ex benedictino Monasterio de San Pedro de Villanueva, cuyas campañas tañeron, como no podía ser de otra manera, para celebrar que se echase a tierra el primer ejemplar de la recién estrenada campaña salmonera de 2023. Además, entre el pozo “El Águila” y en lance de “Les Llastres”.

Al mismo tiempo, como buen ribereño y defensor a ultranza de la cultura ribereña, no tuvo ni una sola duda para decantarse por comercializar el primer ejemplar de la nueva temporada en la subasta pública organizada por el Ayuntamiento cangués, en colaboración con la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, bajo El Puentón que une los términos municipales de Cangas de Onís y de Parres. Le llegaron “cantos de sirena” desde el Occidente astur, pero la decisión ya estaba tomada desde el primer momento: la puya, a la vera del Sella, al ser el primero de ese río y, por ende, el primero de Asturias. Un premio justo y merecido, un viejo anhelo cumplido y una inmensa satisfacción como destacado pescador -así como notable cazador- y amante de las tradiciones y costumbres del área de influencia de los Picos de Europa. Llover no llovió, pese a que sí cayó un ligero “orbayu” en las primeras horas de la mañana. Pero, lo más importante, y valga como mera anécdota, es que nada más precintar y atender a la Prensa, “el Pali” se dirigió a su peluquería de confianza para arreglarse el cabello y, posteriormente, disfrutar de la ceremonia de la puya del campanu del Sella y de Asturias. No era para menos. Al final, ante más de un millar de espectadores que siguieron “in situ” la subasta del preciado monarca del río en el incomparable marco de El Puentón, que une términos municipales de Cangas de Onís y de Parres, José Vega Tomás coronó su fructífera jornada dominical embolsándose los 9.200 euros de la puya y el precio especial de 2.500 euros, éste otorgado por el Ayuntamiento cangués, además de los correspondientes obsequios conmemorativos. Un día redondo que tardará en olvidar; una fecha para enmarcar. Todo quedó en casa y con la localidad de Villanueva -de Cangas- destacando en el mapa de la pesca tradicional al salmón.