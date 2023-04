Semana Santa de récord en el Oriente

Una Semana Santa de ensueño en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Creo que nadie puede poner en duda la gran afluencia de turistas y visitantes que eligieron como destino vacacional estos lares del Oriente del Principado donde el buen tiempo fue la tónica predominante durante esas señaladas jornadas festivos. El único handicap vino a ser la intensa ola de incendios repartidos por infinidad de puntos que, por fortuna, fueron controlados gracias a las intensas labores de los servicios de extinción.

Dicho esto, e insistiendo en el éxito de una Semana Santa que batió récords en Asturias, ha vuelto a quedar de manifiesto la imperiosa necesidad de habilitar aparcamientos en el área del real sitio de Covadonga. Una vez más, un año más, se vuelve a tropezar en la misma piedra en lo referente a la carencia de nuevos estacionamientos al pie del santuario mariano, principal centro de peregrinación de Asturias. Y tiene solución, pero hace falta voluntad política: actuar en la finca de Les Llanes.

Visto lo acontecido estos dias -con el remate de la jornada del Lunes de Pascua, festiva en varias comunidades- ya es hora de coger el toro por los cuernos y dar una salida a ese bucólico lugar en la misma entrada del parque nacional de los Picos de Europa, en El Repelao de Covadonga, donde la Administración regional desembolsó hace bastante tiempo nada menos que 500 millones de las antiguas pesetas para hacerse con esos terrenos. Sí, si, me refiero a Les Llanes. No me cansaré de repetirlo.

Si nada se tuerce, las previsiones cara a la temporada estival es probable que, igualmente, superen las expectativas más optimistas. Cangas de Onís, Covadonga, Cabrales, Onís, Ribadesella, Llanes y, por ende, todo el Oriente están de moda. Toca aprovechar ese “tirón” en una comarca que vive del turismo, pese a la enorme competencia de otros destinos norteños. Y, por eso, las autoridades competentes deben poner en marcha políticas que solucionen algunos de los más consabidos problemas, sobremanera lo concerniente a aparcamientos.

Ese mismo dilema lo tenemos en la vieja capital del Reino de Asturias, pues, a las pruebas me remito, hacen falta más zonas en las que poder aparcar. Y, como no puede ser de otra manera, la única zona de expansión se encuentra en la inmensa ería de Contranquil. Hace falta desbloquear ese tema a medio-largo plazo y desarrollando su ansiada urbanización. No digo empezar a construir edificios y viviendas, sino abrir las pertinentes calles, parcelar y crear los correspondientes espacios públicos, además de viales y demás dotaciones. Es el futuro de Cangas de Onís, no hay otra zona.

Indisto, Cangas de Onís y alrededores no deben morir de éxito, sino que los responsables políticos deben continuar en la línea de apostar por un sector que crea riqueza. Para ello es necesario captar recursos y comprometer a otras Administraciones -en el caso de la finca de Les Llanes, sin ir más lejos-. Aquí, llegados a este punto, tampoco me olvido de reivindicar una compensación a las arcas municipales de los Ayuntamientos que aportan terrenos al parque nacional por el plan de transporte, tanto en Cabrales como en los Lagos de Covadonga.

Desde hace años vengo reclamando una ínfima cantidad -0,50 céntimos de euro, por ejemplo- del ticket que cuesta el servicio Cangas-Buferrera-Cangas para destinarlo a mejoras cara al turismo. Suene muy bien que más de 5.000 usuarios utilizaron en una única fecha, el Viernes Santo, las lanzaderas a los Lagos de Covadonga. Cierto, se gana en seguridad vial; se descongestiona la C0-4 de coches; se sube, y baja, a un montón de turistas, Pero, ¿cuanto de lo recaudado por el CTA repercute en el Ayuntamiento? Ahí lo dejo.

Lunes de Pascua, el gremio hotelero y hostelero, aparte del turismo activo, entre otros, se frotan las manos de una exitosa Semana Santa. Tras la tempestad llega la calma. Además, los fuegos de dias atrás parecen extinguidos. Piensen un poco más allá, digo, los dirigentes con mando en plaza, busquen soluciones y pónganse manos a la obra. Sólo nos queda el Turismo, con mayúscula, y debemos mimarlo. Sigamos en el buen camino y no bajemos el pistón. Soluciones a los problemas haberlas, haylas. No va de ideologías, ni de colores políticos. Se trata de sensatez y apuesta de futuro.