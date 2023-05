Lo acontecido este último sábado de mayo en la ciudad de Cangas de Onís con motivo de la media maratón Ruta de la Reconquista es muy probable que pasará a la historia de las carreras en ruta. Tuvo que ser la decana de ese tipo de pruebas en Asturias; tuvo que contar con un protagonista que nos puso los pelos de punta; tuvo que ser un nutrido grupo de corredores que cumplieron con creces el objetivo de darle visibilidad a la ELA; tuvo que registrarse una Avenida de Covadonga, zona de salida y también de meta, petada de aficionados entregados; tuvo que respetar una meteorología amenazante, sin registrarse ni una sola gota, salvo las mangueras de Bomberos de Asturias que si agradecieron los atletas al paso por la sede del colectivo; tuvo que ser la carrera de José Luis Capitán, todo pundonor, todo coraje, todo un ejemplo de lucha, todo un runner, en este caso en silla de ruedas y arropado por varios voluntarios, que nos puso el corazón en un puño.

Transcurridas 24 horas no se habla de otra cosa en Cangas de Onís y alrededores, a raíz del emotivo homenaje a una persona muy involucrada con la media maratón Ruta de la Reconquista. Sollozos, lágrimas....los minutos previos a la gran cita, así como también en el momento de enfilar los metros finales de la prueba por la Avenida de Covadonga fueron indescriptibles. Nunca jamás sentí esa explosiva y grandiosa salva de aplausos para premiar la gesta de Capitán, atleta que en su momento defendió los colores de la selección nacional española. Y lo digo con sentimiento, pues, hubo instantes en los que muchos de los presentes estaban embargados de emoción y tenían centrada sus miradas en ese hombre que logró darle visibilidad a la enfermedad que padece. Un grande, entre los grandes, como deportista y como paisano.

A José Luis Capitán le conocí cuando empezó a ejercer de speaker de la media maratón Ruta de la Reconquista. Su desenfado con la “alcachofa” creó escuela. Además, uno de los temas que siempre estaba candente en aquellas ediciones era el salmón del Sella, recién capturado, que se ofrecía de premio al vencedor absoluto de la prueba. Una iniciativa que había partido, lo de poner como reclamo al “monarca” del río, de Manuel Moro, “el míster”. Salmón y media maratón siempre estuvieron muy unidos, teniendo como cómplice a un maestro de ceremonias, como era José Luis, dispuesto a poner en valor ese obsequio al primer atleta que atravesaba el arco de meta.

Han transcurrido varios años, pandemia de por medio, pero, cuando Javi Escandón, directivo del Club Cangas de Onís Atletismo, me desveló la campaña de solidaridad de esta trigésima quinta edición, con el consiguiente reto en favor de Capitán y del ex futbolista profesional Juan Carlos Unzué, pensé que había que echar el resto para promocionar dentro de mis posibilidades la carrera. Poco a poco, varios rostros conocidos cedieron su imagen para aportar su granito de arena. La respuesta, todo hay que decirlo, fue inmejorable y ahí quedan esos 900 “campeones” que se atrevieron con la decana de las Medias maratones de Asturias. A estas alturas parece difícil mejorar lo conseguido, aunque detrás hay meses de trabajo. Por fortuna, hoy en dia, desde el primero hasta el último de los participantes; desde el primero hasta el último de los anónimos colaboradores; desde el primero hasta el último de los organizadores, pueden estar más que contentos.

En lo personal, dentro de la emoción contenida, me quedo con ese guiño del ojo que me brindó José Luis Capitán cuando me acerqué a saludarle en la céntrica plaza Camila Beceña, arropado por otros enfermos de ELA y sus familiares, así como por los relevistas que se turnaron y le acompañaron a lo largo del recorrido, entre ellos el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, que dedicó esa jornada de reflexión, previa a la cita de las urnas del 28-M, para mostrar su faceta más solidaria. Y, por supuesto, tampoco olvidar la emotiva música de gaita que respingó a la gente en los instantes previos a la salida, a la que debe sumarse la entrega de El Puentón, en miniatura, al homenajeado.

La verdad, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, especialmente a José Luis Capitán y, del mismo modo, a la gran “familia” que configura el Club Cangas de Onís Atletismo. ¡Sois muy grandes!