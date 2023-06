Es el momento de reconocer la labor del exalcalde Alfredo García Álvarez en Cangas de Onís

Apenas han transcurrido unos días desde la celebración de los últimos comicios municipales y autonómicos. Euforia, para unos; descontento, para otros. Sea como fuere el Pueblo dictó sentencia a través de las urnas y sólo resta la configuración de las Corporaciones Municipales, este 17 de junio, en el caso de los concejos, para poner a andar el nuevo mandato que culminará dentro de cuatro años, salvo causa de fuerza mayor.

De momento, a tenor de los escuchado, todavía queda algo de tela que cortar en algún que otro municipio del Oriente, a la espera de los consiguientes pactos o movimientos de última hora, casos de Parres, Amieva, Ribadesella o Llanes, sin ir más lejos.

En lo que respecta a Cangas de Onís, donde el PP amplió su mayoría absoluta, no me sorprende para nada que salten a la palestra en estos precisos instantes algunos avances sobre la línea de ruta de proyectos como el futuro Centro de Salud y los consiguientes terrenos dónde ubicarlo.

Podría decir lo mismo del futurible Centro de Día, otro proyecto que no debería seguir durmiendo y que, por desgracia, suele despertar en pre-campaña. Y, para redondear, me alegro también, por supuesto, del proyecto de ampliación de la Escuela de 0 a 3 años, dada la creciente demanda existente desde hace tiempo, en cuanto a plazas.

Dicho esto, con independencia de esos proyectos tan necesarios e indispensables para Cangas de Onís, quiero reivindicar la figura del que fuera alcalde Alfredo García Álvarez, artífice de numerosas iniciativas, con apoyo de las distintas Administraciones y organismos públicos, que marcaron un antes y un después en la calidad de vida de ese concejo del Oriente de Asturias.

Algunos le elogiarán por la obra de circunvalación de la urbe canguesa; otros por la macro-estación de autobuses y el párking de El Lleráu; otros por el Aula del Reino de Asturias y la Casa Riera, ......etcétera, etcétera.

Firme defensor de la capitalidad histórica de Cangas de Onís, Alfredo también apostó por la implantación del Plan de Transporte en servicio público a los Lagos de Covadonga, con los consiguientes estacionamientos disuasorios entre la ciudad y el real sitio de Covadonga, siempre de la mano del Ejecutivo regional que presidió en su momento el socialista Vicente Álvarez Areces.

Podría seguir enumerando logros y actuaciones. Pero, guste o no, pasará a la historia del concejo como uno de los mejores regidores con sede en la vieja capital del Reino de Asturias, bajo las siglas del PSOE. Por supuesto que también habrá sombras, aunque fueron muchos más los aciertos en momentos difíciles.

Apartado de la política, y jubilado como profesor del IES Rey Pelayo, creo, en mi humilde opinión, que Alfredo García Álvarez, lavianés de nacimiento, se merece le sea concedido -por unanimidad de todos los grupos municipales- el título de hijo adoptivo de Cangas de Onís. Otro alcalde, Constantino González (Cabielles, 1873) fue nombrado en su época hijo predilecto de Cangas de Onís por su labor benefactora. Don Constante, donó al Ayuntamiento los terrenos del campo Santa Cruz para la construcción de un Grupo Escolar allá por 1928. Además, resultó elegido primer alcalde de la Segunda República, el 15 de abril de 1.931, manteniéndose en el cargo hasta el año 1936, en el que le sustituyó Manuel Torres García. Falleció el 21 de noviembre de 1956.

Por su parte, otro gran alcalde cangués, Juan Antonio Vega Díaz, tras su muerte (15 de noviembre de 1988), en sesión plenaria celebrada en la Casa Consistorial de Cangas de Onís, bajo la presidencia de la entonces regidora María del Pilar Díaz Junco (AP), concretamente el 27 de diciembre de 1988, aprobó nombrar al carismático "Toño" Vega, como le conocían sus convecinos, hijo predilecto de la ciudad, a título póstumo; concederle la medalla de oro del Ayuntamiento; dar al polideportivo municipal su nombre y colocar un monumento en la Vega de Enol, en su memoria como homenaje “a su labor de promoción de la Vuelta Ciclista a España en Asturias”. Dicho y hecho.

No volveré a insistir más con este tema. Las hemerotecas están ahí. Pienso que es el momento de reconocer la labor de Alfredo García Álvarez. A lo mejor fata alguien que dé el empujón necesario para que se ponga en marcha el expediente de honores. Conociendo al actual alcalde, José Manuel González Castro, me temo que no desaprovechará la ocasión de ponerse manos a la obra una vez se configure el “nuevo” Ayuntamiento -9 actas del PP, 3 del PSOE y 1 de Vox-.

Si alguien me preguntará: “¿Por qué tienes tanto interés en que nombren a Alfredo hijo adoptivo de Cangas de Onís?”, Mi respuesta sería muy escueta y directa: “Es de justicia”. Punto y pelota.