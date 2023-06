La lectura a cierta edad

Diría mejor que es necesario empezar a leer desde la niñez, pero hoy voy a centrarme a partir de la jubilación. Les confieso que para todos la lectura es un bálsamo para el espíritu y un alivio para la soledad buscada, Debemos de practicarla para llenarnos de felicidad, paz y calma.

Por todo ello la lectura es una buena medicina y debe ser recibida con alegría de compartir con sus autores ese aprendizaje que nos traen sus palabras. Cuando un libro llama a la puerta de nuestros sentimientos, cobijarse en él es adquirir nuevas experiencias que ayudarán a mitigar nuestro estado de ánimo y a enriquecer nuestra cultura. No dudemos y tengamos conciencia de que el libro es un amigo de verdad que nos da todo sin pedirnos nada.

Es más, cuando uno se atreve a escribirlo, ocurre que la ilusión se desborda y acaba siendo el acompañante fiel de esa satisfacción personal que da consuelo a la más firme esperanza de futuro. Así lo he entendido con algunos que, a mi manera, he tenido a bien publicar.

El más reciente, qué titulé "Brisas de mar y silencios", lo hice acompañado de varias fotografías como complemento, donde Asturias y Ribadesella dan muestra de la belleza de su paisaje.

Lo escribí cara al mar, como marinero en tierra que soy, y tuve muy en cuenta el consejo que Don Quijote recibió del buen Sancho: "Guárdese y mírese bien mi Señor en lo que dice, y mejor en lo que hace". Traté de seguir este pensamiento y, a mi edad avanzada pedí licencia a mi conciencia y decidí que no hay edad para jubilar las ideas, como dice el escritor Robin S. Sharma cuando nos anuncia: "Hay una cura contra el envejecimiento de la que nadie quiere hablar: saber aprender".

He procurado cumplir estos sabios consejos a mi manera y mi modesta experiencia me agrada compartirla con ustedes, amigos lectores, como esa siembra que alimenta la cosecha de mi felicidad. Con cierta ilusión, sobre los surcos de esa parcela, he metido la reja de mi arado, en la tierra que cultiva mi esperanza, y he sembrado sobre ellos la bondad de la palabra. Al menos ese fue mi intento.

Y así las cosas, cuando se escribe mirando al mar, como autor siento la nostalgia de mi abandonada vida de marino y desde mi barco andado navegan mis recuerdos sobre sus aguas de esperanza. Y ahora, ya en puerto, sobre la mesa de una taberna observo que en la vida, tanto en tierra como en el mar, nunca hay calma del todo. Pienso, por ello, que la felicidad se encuentra cuando somos conscientes de que en uno y en otro lugar no se vive más que el tiempo que se ama.

Se preguntarán ustedes el porqué de este título de mi libro. Sinceramente por ser dos brisas que han alimentado mi diario vivir: una, enviándome la espuma blanca de sus olas, y el aliento de salitre y yodo; la otra, ofreciéndome bajo la belleza de mi villa riosellana esa paz tan necesaria que el alma necesita, y en su compañía mi silencio habla con las dos, con amistad y afecto. Les diré que no es locura lo que comentarles quiero, es, sin duda alguna , acertada verdad que va cosida a la piel de mis vivencias.

Lo sé por experiencia, compartir un silencio contigo mismo es hablarle a tu conciencia muy despacio. Al menos para mí, el silencio que me llega no es ausencia, es presencia, es armonía, es... diría, amor que jamás traiciona. Nadie puede dudar de que todo es limpio en el silencio cuando le abre sus puertas al alma. Pueden creerme, lo he comprobado, en ocasiones las palabras quedan mudas, los silencios hablan. Ocurre, también, que cuando dejo en ausencia a mis palabras me entiendo muy bien con mis silencios.

Ellos, y más en compañía de un libro, tienen muchas cosas que decirnos, en especial cuando alzan su voz de consejo y nos enseñan el mejor de los destinos.

Una ruta que, a mis noventa cumplidos, busca la amistad de la providencia. No obstante, hasta que Dios quiera, seguiremos escribiendo. En esa confianza quedo.