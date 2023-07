La gran pérdida por el cese de actividad de la Escolanía del santuario Covadonga

"Se veía venir, pero nos resistíamos a asimilarlo”. Así podría resumirse, en pocas palabras, aunque muy acertadas, el devenir de la Escolanía de Covadonga, la cual acaba de poner punto final a su dilatada andadura.

La noticia cayó como una verdadera bomba, no sólo en el santuario mariano y sus alrededores, sino en todo el Principado de Asturias, desde Oriente a Occidente. Sin duda, una decisión difícil, meditada y francamente dura, aunque no por ello esperada. Las continuas llamadas llevadas a cabo en estos últimos años para tratar de incrementar el número de escolanos no dieron resultado y de ahí que se haya acabado por echar el cierre a ese emblema de la “cuna” de la Reconquista.

“Bendita la Reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España/ y brilla en la altura más bella que el sol es Madre y es Reina venid peregrinos/ que ante ella se aspiran amores divinos/ y en ella está el alma del pueblo español”, solían entonar en infinidad de oportunidades las voces blancas de la Escolanía de Covadonga.

A partir de ahora, salvo giro radical, se les va a echar de menos a todos esos escolanos que llenaron con sus voces todos los rincones del santuario marino de Covadonga, el principal centro de peregrinación de Norte del país, al pie de los majestuosos Picos de Europa.

Allá por los 80 del siglo pasado, aparte de las actuaciones llevadas a cabo en diversos puntos de España, hay que destacar la ofrecida el 26 de septiembre de 1987 en Bolonia (Italia), en el marco de un festival que también incluyó al Coro de la Escala de Milán y la Orquesta Sinfónica de Londres.

"Entre el público asistente a este festival, además de numerosas personalidades del mundo de la cultura, se encontraban la Madre Teresa de Calcuta y S. S. el Papa Juan Pablo II. Sin duda alguna, este fue un recuerdo imborrable para quienes entonces eran escolanos”, escribía en su blog “Covadonga Cultural” Javier Remis Fernández.

“Han sido muy numerosos los intentos y las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos para dar a conocer la Escolanía y la preciosa actividad de culto a la Virgen que se llevaba a cabo en el Santuario, así como la completa educación musical que los escolanos recibían a lo largo del año”, exponían desde el Cabildo de Covadonga para cesar la actividad de la Escolanía. Insistían en que “los esfuerzos no han dado sus frutos y desde el Cabildo se ha tomado la decisión de poner fin a esta etapa de casi ochenta años de historia musical en Covadonga.

La medida ha caído como una auténtica bomba, como no podía ser de otra manera, en el concejo de Cangas de Onís y sus alrededores, pues, generaciones de escolanos también asistieron durante su etapa estudiantil a los centros docentes asentados en la vieja capital del Reino de Asturias, por no hablar de su indiscutible aportación al mundillo de la música. Baste como ejemplo más reciente el director del Coro Mixto Peñasanta Ramón A. Prada, Roberto Carlos Norniella, o bien el prestigioso compositor Guillermo Martínez.

Algunos vecinos cangueses, tras hacerse público el cese de la actividad, están dispuestos a iniciar una campaña de recogida de firmas para tratar de revertir de situación y que la Escolanía tenga continuidad en Covadonga.

En estos instantes de cierta nostalgia me vienen a la memoria los nombres de don Leoncio Diéguez Marcos, Juan Carlos Laria de la Maza, Jorge de la Vega Laria -director de la Escolanía desde principios de los 90 hasta ahora- o el organista Fernando Álvarez Menéndez. Todos grandes profesionales, enormes como personas y entregados con pasión a la música, sobremanera en el real sitio de Covadonga, cada cual en su etapa.

Una labor social inmensa, quizás poco reconocida para el gran público, pero que ha servido para forjar a generaciones de escolanos. Mi reconocimiento, por supuesto, hacia ellos en estos duros momentos tras hacerse público el cese de la actividad. Y es que la Escolanía es una de las "almas" del santuario.

Llegados a este punto, y sin ánimo de ofender, desconozco si no sería una solución tratar de externalizar la actividad de la Escolanía, en Covadonga, es decir, recibir alumnos para iniciarse en el mundillo de la música, pero sin estar en régimen de internos. Algo así como una actividad extraescolar de los centros docentes de Cangas de Onís, con su programa de horarios y días de ensayo, incluso facilitando un servicio de transporte público -de carácter gratuito- para que los niños interesados pudiesen desplazarse desde sus lugares de origen hasta el real sitio.

Por cierto, ¿sería descabellado admitir voces de niñas para darle continuidad como Escolanía mixta? Vaya por delante que en ningún caso trato de polemizar sobre el asunto, sino todo lo contrario. Es difícil, pienso, pero no imposible. Y todo por las "voces blancas" del santuario mariano.