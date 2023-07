Las prisas que caracterizan nuestros actuales modos de vida nos impiden, en muchas ocasiones, ser conscientes del entorno que vivimos y de las circunstancias que a modo de bagaje de la memoria vamos acumulando en el transcurso de la vida.

La capacidad de recordar, exclusiva función de la memoria, se vuelve a veces muy selectiva, tal como observamos en la actualidad al aplicar y utilizar el término memoria con intereses determinados y parámetros de índole variada. Me gustaría, no obstante, hacer uso de ese vocablo para referirme a la memoria material, que de forma más explícita nos recuerda y nos recupera la información del pasado a través de una realidad física.

Me estoy refiriendo a los monumentos de carácter histórico-artístico que nos rodean y que es imprescindible recordar porque algunos de ellos están en peligro de total desaparición. Éstos sí que se constituyen en auténtica memoria de nuestro pasado; sin embargo, parecen pasar inadvertidos tanto para los responsables de su estado ruinoso, como para el gran público en general.

La "Lista roja", elaborada por la Asociación Hispania Nostra, incorpora desde el año 2008 en la comarca oriental un total de siete monumentos en peligro de desaparición; y desde aquella fecha hasta el día de hoy el tema ha pasado inadvertido, ni medios de comunicación, ni responsables políticos ni eclesiásticos… A nadie parece importarle la denuncia de la citada asociación, ni la memoria de nuestros antepasados, que en ocasiones se remonta a etapas del Alto y Bajo Medievo.

Los monumentos en cuestión con categoría de torre defensiva, ermita, iglesia, monasterio y palacios se localizan en los municipios de Piloña (Torreón de Lodeña [s. XII], Iglesia-ermita de San Cipriano [s. XVI] ); en Cangas de Onís (Torre de la Jura o del Heredero [época altomedieval] ); Llanes (Monasterio de San Antolín de Bedón [s. XIII], Palacio de los Duques de Estrada [s. XVII]); Peñamellera Alta (Iglesia de San Pedro de Plecín [s. XI-XII]); y Peñamellera Baja (Palacio de don Francisco Sánchez de Caso [s. XVIII]).

Al tratarse de edificaciones de reconocidos valores histórico-artísticos, están amparados algunos por un grado de protección que va desde su declaración como BIC, a su inclusión en los catálogos urbanísticos con protección integral; y no faltan los que no tienen ningún grado de protección. Quienes en su momento les otorgaron esta calificación no son ni más ni menos que los responsables de esta incuria. Organismos oficiales, diocesanos o entidades privadas no pueden mantenerse en el silencio más absoluto a la espera de que el tiempo acreciente el olvido, porque sólo la declaración de protección asignada no resuelve el problema, mas bien causa estupor al comprobar que hay pleno conocimiento del estado ruinoso del inmueble y, a pesar de lo cual, se continúa manteniendo al respecto una actitud impasible.

No es cuestión de rentabilidad, criterio tan en boga para referirse a la recuperación o consolidación de estos bienes culturales; no, no se trata de eso, aunque en realidad también constituyen un importante recurso social y económico para la población del entorno en el que se encuentran. Se trata de una obligación de nuestros gobernantes contraída con todos los ciudadanos, porque este patrimonio es la herencia de nuestros antepasados, que la modelaron y construyeron como parte de una identidad unitaria que preservaron para las generaciones futuras.

La Torre de la Jura, San Antolín de Bedón o la iglesia-ermita de San Cipriano son, en el grupo de monumentos en peligro, las más espectaculares ruinas de nuestra comarca del Oriente. Esperemos que a los despistados que los mantienen en este estado de grave deterioro les inunde algún rayo de luz para devolvernos, si no la plena restauración, sí al menos la consolidación que los perpetúe en el tiempo.