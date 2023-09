Día de Asturias y festividad de Nuestra Señora de Covadonga, la Santina, patrona de todos los asturianos y asturianas. Un año más, para no variar, Cangas de Onís volvió a ser ninguneada como sede oficial de la citada efeméride, en beneficio en esta ocasión de Laviana. Vaya por delante que nada tengo contra los lavianeses, aunque, una vez más, reivindicaré los actos lúdicos del 8 de septiembre, que suele organizar el Gobierno del Principado de Asturias, para el histórico concejo del Oriente, santo y seña de la Reconquista, además de principal enclave turístico de la comunidad autónoma. Alzo mi voz y continuaré clamando ante quien corresponda por lo que considero una injusticia en tan señalada fecha.

Dicho esto, aprovechando que buena parte del Ejecutivo del señor Adrián Barbón suele acercarse al santuario mariano para cumplir con la asistencia a la parte religiosa del Día de Asturias y de la Santina, no me olvido del grave problema que tiene el real sitio desde hace años: la falta de aparcamientos. No es un tema nuevo, sino que se trata de un dilema al que los políticos con mando en plaza les traen al pairo. Y es que, hasta cierto punto, les puede resultar incómodo que les recuerden el dantesco panorama, en lo concerniente a estacionamiento de coches, en épocas de máxima afluencia de visitantes y turistas.

Apoyo las continuas reivindicaciones en esa materia que plantea, desde hace más de un lustro, el actual abad del santuario, Adolfo Mariño. Pero, lo que más me preocupa desde mi modesto punto de vista, es que el Ejecutivo regional tiene muerta de risa una amplia posesión conocida como finca Les Llanes, al pie del real sitio, en las inmediaciones de El Repelao, en la misma entrada del parque nacional de los Picos de Europa. Adquirida en su momento por 3 millones de euros, en tiempos de Álvarez-Areces como presidente del Principado, la triste realidad es su conversión en una finca para pastar ganado vacuno. Sin más.

Hace tiempo que no se habla de poner en valor esos terrenos, de desarrollar una actuación convincente para solventar el problema de la dotación de buen número de estacionamientos “ecológicos” en Covadonga, complementados con un Centro de Visitantes. Ya nadie opina sobre la construcción de un ascensor panorámico o de unas escaleras mecánicas para acceder de Les Llanes a la explanada de la basílica o a sus inmediaciones. Parece que no hay ningún interés en sacar del cajón los estudios o expedientes para hacer viable un proyecto a la altura del actual siglo y que solvente la anómala situación que padece el principal centro de peregrinación de la Cornisa Cantábrica. Dicen, eso sí, que las comparaciones son odiosas, pues, de ser en el área catalana de Montserrat eso no ocurriría. ¿Somos ciudadanos de segunda? Creo que sí.

Pero no sólo el tema de los aparcamientos en el santuario y aledaños de Covadonga es muy preocupante, ya que también se hace necesario acometer estudios para tratar alternativas al Plan de Transporte a los Lagos de Covadonga. Pasó agosto y no quiero aguardar al próximo verano para volver a machacar sobre la necesidad de buscar soluciones a los buses-lanzadera que operan por la angosta carretera C0-4 durante gran parte del año. Ya va siendo hora de plasmar sobre la mesa la idea del tren-cremallera como alternativa a los autocares. Me temo que hará falta voluntad política para ello, por mucho que trate de “presionar” el Consorcio de Transportes de Asturias. Ahora o nunca.

Covadonga no es ningún patio trasero. Covadonga es lo máximo, no sólo para los asturianos y asturianas. Ya va siendo hora de ponerse a trabajar en la búsqueda de soluciones consensuadas –hasta el Ayuntamiento de Cangas de Onís debe tener su voz- y dejarse de marear la perdiz, tal como se viene haciendo cada vez que salta a la palestra la problemática de la escasez de plazas de estacionamiento. Entiendo que sus señorías con mando en plaza arriben a la explanada alta del santuario cada 8 de septiembre con sus automóviles oficiales y las correspondientes zonas reservadas para aparcar. No todo es oro lo que reluce. Alguien debe tomar cartas en el asunto y ese alguien es el presidente del Ejecutivo, Adrián Barbón.