Se ha celebrado una nueva edición del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, en la vieja capital del Reino de Asturias, y no puedo negar, de ninguna manera, la calidad de nuestros afamados manjares elaborados a las faldas de esas majestuosas cumbres de las vertientes onisense y canguesa del espacio natural protegido. Cada vez, año tras año, se logra mejorar el producto –no sólo importa la cantidad- del exquisito manjar, el “oro blanco” del Paraíso Natural, gracias al esfuerzo, esmero y dedicación de unos queseros, hombres y mujeres, entregados a ese medio de vida.

“La grandeza de los pueblos se construye sobre tres pilares: su propia historia, los recursos naturales y el trabajo que sus hombres aplican a esos recursos y constituye su fuente de vida”. Reflexión de Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, en octubre del año 1996, en Cangas de Onís. Totalmente acertada y que pone en valor la actividad de todos aquellos que lucharon, de una u otra forma, por mantener viva la llama de los quesos de los Picos de Europa, superando dificultades y adversidades dentro del espacio natural protegido.

El que se hayan abonado 50 euros por kilo del Gamonéu del Puertu pone de manifiesto el prestigio que ostenta ese queso, codeándose, merced a su excelente calidad, entre los más afamados del Planeta. Es posible que algunos lo tilden de caro, pero seguro que poco saben de cómo se elabora ese producto en las zonas altas de los concejos de Onís y de Cangas. Y es que 400 kilogramos “volaron”, este 12 de octubre, en los tres puestos de venta instalados en la plaza Camila Beceña. Por algo será.

Desde siempre he defendido y continuaré defendiendo a los artesanos que bajan con sus quesos de los puertos a los certámenes de Cangas de Onís y de Benia de Onís, sin olvidarme de aquellos que acuden al de Arenas de Cabrales. Manjares, con letras mayúsculas, que les quitan de las manos quienes se acercan a esas localidades del Oriente para proveerse de producto de elaboración propia y con calidad suprema. Y no me cansaré de repetir que hay que continuar en seguir atacando la proliferación del fraude –que existe- por bastantes puntos de la comunidad autónoma. Esa debe ser la gran premisa de los Consejos Reguladores DOP, tanto del Cabrales como del Gamonéu.

Se habla y no se para de todos los problemas que arrecian cotidianamente sobre los elaboradores de los quesos de los Picos de Europa, desde los daños de los lobos a las cabañas ganaderas hasta la dejadez por parte de la Administración a la hora de desbrozar matorral para fomentar pastizal en las zonas altas. Por no apuntar a la necesidad de incrementar el número de cuevas para la maduración del producto. Viejas reivindicaciones que se repiten, una y otra vez, en tiempos actuales. No todo son cámaras y luces en día de autos en las entregas de premios en los concursos a los mejores productores.

Los pastores no son diablos con rabo y cuernos, son personas normales, aunque con muchísima devoción por su trabajo. Necesitan ayuda para mantener vivo ese paisaje de los Picos de Europa y, con ello, seguir sacando adelante la producción quesera que ha sido, es y continuará siendo –si la autoridad lo permite- su principal fuente de riqueza para las economías del mundo rural. Son, en la mayoría de los casos, gente honrada que vela por aquello que les enseñaron sus antepasados. Por eso, han sido los verdaderos garantes de lo que conocemos como parque nacional, mucho antes de que fuese declarado como tal.

Queda bastante senda por recorrer en defensa de los pastores –cada vez menos, por desgracia- de los Picos de Europa, a veces los grandes incomprendidos para el mundo urbanícola. La fuente de la prosperidad de ese colectivo pastoril se asienta en la producción de quesos, luchando por lograr una mejor calidad contra viento y marea. Entre tanto, resulta un tanto preocupante que miremos hacia otro lado cuando nos tapamos con fragantes casos de fraude en muchos puntos de la geografía asturiana. Y conste que no me refiero a quienes participan y cumplen con todos los requisitos en los concursos y certámenes organizados en el área de influencia de los Picos ¿A quién compete perseguirlos? A la Administración regional. Sin más.

Dicho esto, también aprovecho para hacer un guiño a esa savia nueva de queseros y queseras que, de un tiempo a esta parte, atienden los stands propios o familiares en las principales citas del Oriente. Son el cambio generacional, mozos y moces que llegan para quedarse. Ellos y ellas son el futuro y la continuidad de mantener la tradición de elaborar ese producto, pese a la dureza del trabajo. Es posible que la variedad del Puertu acabe menguando a mucho no tardar o incluso desapareciendo. Pero, no podemos decir lo mismo del gamonéu del Valle -cotizó hasta 38 euros/ kilo en Cangas-, in crescendo y con la calidad por bandera.