Se avecina la implantación de un plan piloto en el operativo del Plan de Transporte a los Lagos de Covadonga, el cual se pondrá en marcha durante este “puente” festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción: reducción de frecuencias, cupo máximo de usuarios por jornada, venta anticipada de los tickets, cierre de la CO-4 a los vehículos particulares -excepto autorizados-. etc. Vamos, hablando en plata, una privatización encubierta en toda la regla de la angosta carretera (12 kilómetros de trazado) que une el santuario de Covadonga con el área de servicio público de Buferrera, en la vertiente canguesa del espacio natural protegido.

Como vecino del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, elevo mi voz para hacer una sencilla pregunta: ¿Qué beneficio tienen, a raíz de esa supuesta privatización del vial, los empadronados en los concejos que aportan terrenos al parque nacional de los Picos de Europa en el precio del billete para hacer la ruta de Cangas de Onís a los Lagos de Covadonga y viceversa durante los meses de aplicación del Plan de Transporte? A día de hoy, ninguna. Cero patatero. Y añado más, ¿se han tenido en cuenta en el momento de aplicar esas novedades medidas? Hombre, pienso que no. No cuentan para nada, salvo para votar.

Una vez más, la multinacional del sector del transporte por carretera, con el beneplácito del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha dado una vuelta de tuerca más y sólo resta incrementar el periodo de funcionamiento del controvertido Plan de Transporte a los lagos de Covadonga, es decir, ampliarlo a más meses y épocas del año. La única excepción será, me imagino, en pleno invierno, con la llegada de la nieve y con ella la imposibilidad de limpiar en condiciones la calzada para que puedan acceder al parque nacional los vehículos privados. Nada es descartable y dentro de nada se avanzará el calendario para el 2024. Pero, la primera prueba del algodón ya se avecina en los primeros días de diciembre del presente ejercicio.

Para nada voy a entrar en detalles sobre el número de viajeros que han utilizado esos servicios a lo largo del actual año 2023. Lo que queda claro es que los vecinos de la comarca de Picos, de la vertiente asturiana, deberían tener algún beneficio con respecto a los turistas o visitantes. No creo que la medida cause un caos en los pingües beneficios de la empresa que realizada el transporte de los viajeros. Y vaya por delante que de nada me sirve, en modo excusa, que el 25 de julio –festividad del Pastor- y el 8 de septiembre –Día de la Santina-, quedan libres de tránsito para coches particulares hasta que las autoridades competentes decidan bajar la barrera de la rotonda de El Peregrino, en Covadonga.

Estoy por asegurar que si fuéramos catalanes o vascos se hubiesen logrado cesiones de ese tipo, pero, al ser asturianos -orgulloso de ello, por supuesto-, parece que nos debemos callar y no molestar. Pues, lo siento, señores y señoras, me parece injusto que los vecinos de Cangas de Onís, Onís, Amieva y Cabrales, los más afectados, deban abonar íntegramente el precio del billete si desean subir a disfrutar de los bucólicos parajes de los lagos Enol y la Ercina, entre otros lugares del parque nacional. Y eso lo añado, ¿se hará cargo de las labores de mejora y mantenimiento de la carretera el CTA o la multinacional del transporte? ¿Contratarán a su costa servicios de acompañamiento turístico para los viajeros?

El Plan de Transporte levantó ampollas en sus inicios, incluso con boicot por parte de algunos sectores de la ciudadanía. Para convencer al respetable fue necesario un gran esfuerzo económico inversor por parte del Ejecutivo regional con la ejecución de toda una infraestructura que permite llevar a cabo esta importante ordenación del tráfico. Empezó por la estación de autobuses de Cangas de Onís (inaugurada en mayo de 2007) y el macro-aparcamiento del Lleráu, pasando los estacionamientos disuasorios entre la vieja capital del Reino y el santuario de Covadonga (El Bosque, Muñigo-Llerices y El Repelao). En total, 1.600 plazas de aparcamiento.

No dejaré caer en el olvido otro tema sumamente importante, anexo al Plan de Transporte, al que “temen” nuestras autoridades y organismos competentes: la finca de Les Llanes, al pie del real sitio de Covadonga. Nada menos que 500 millones de las antiguas pesetas (3 millones de euros que se dice pronto) invertidas en la adquisición, pero, hasta la fecha, relegada y en un estado más que deplorable de claro abandono. ¿Se rescatará algún día o habrá que esperar a alguna efeméride importante –en modo visita del Papa Francisco- para que se ponga en valor y se actúe? Insisto, ¿en qué beneficia a los cangueses y canguesas el nuevo servicio de bis-lanzadera por una carretera, digamos, privatizada gran parte del año? Y, por último, ¿al mermar el número de frecuencias conllevará una reducción del precio del billete a Los Lagos?