La Cruz de la Victoria del puente "romano" de Cangas de Onís, de aniversario

Este viernes, 5 de julio, se cumplen 85 años desde que fuera colgada, por primera vez, la simbólica Cruz de la Victoria del arco central de El Puentón o puente “romano” (en realidad es medieval) de Cangas de Onís, sobre el río Sella. Un puente que, con el transcurso del tiempo, se ha convertido en uno de los monumentos nacionales –fue declarado el 3 de junio de 1931, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Marcelino Domingo– que más ha despertado la atención de turistas en Asturias. La cruz sufrió algunos y puntuales actos de sabotaje o gamberrismo, pero se ganó la admiración y el respeto de oriundos y forasteros. Hoy en día, sería muy triste prescindir de esa réplica en el también conocido entre los lugareños como puente “vieyu”.

"Seguro que la más fotografiada réplica de la Cruz de la Victoria –aquí en Asturias– sea la que pende del arco central del llamado 'puente romano', el que abraza y une los concejos de Cangas de Onís y de Parres. La primera vez que se colocó la cruz fue el día 5 de julio de 1939, con motivo del multitudinario y emocionante recibimiento que Cangas brindó a la imagen de la Virgen de Covadonga en su retorno desde el forzado 'exilio' en París (donde permaneció casi dos años) hasta la que era su casa natural por derecho propio. Gustó a los cangueses y a todos los demás aquella idea de su alcalde E. Antonio González Capitel, y la cruz se comenzó a colocar también en el gran ojo central de dicho puente con motivo de las fiestas locales, retirándola después", escribió Fran Rozada, cronista oficial de Parres, en un artículo en LA NUEVA ESPAÑA en 2015.

La Cruz de la Victoria que cuelga de El Puentón de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La famosa cruz, sumamente fotografiada por propios y visitantes, fue instalada en tiempos del citado regidor Emilio Antonio González Capitel, alcalde de Cangas de Onís (1937-1943) durante la dictadura franquista. Allá por el año 1999, cuando se cayó al río Sella, por motivos desconocidos –previsiblemente al desgaste del material del que estaba hecha– sufrió grandes desperfectos, por lo que se barajó realizar una réplica de la misma. Los hermanos cangueses Sergio y José Ricardo Trespando se encargaron de la estructura de madera, con ayuda de otros colaboradores, y una vez culminado el arduo trabajo decidieron donarla al Ayuntamiento de Cangas de Onís para colgarla en el mismo lugar y arco que ocupaba la anterior. En la parte posterior de la Cruz figuraba la inscripción: "Cangas de Onís, 1999".

Después, el 1 de septiembre del año 2021, tras otro acto vandálico de uno o varios desalmados que se cebaron con nocturnidad y alevosía en el puente "romano", el Ayuntamiento aprovechó para reemplazar la omega mayúscula por otra minúscula y devolver la Cruz de la Victoria a su estado original. No en vano, la cruz original tenía la letra omega en minúscula, como el resto de las cruces de la monarquía asturiana, "pero tras un incidente que acabó con la cruz en las aguas del Sella se hizo otra copia muy digna, pero en la que no se respetó el detalle no menor de la letra omega minúscula", apuntaba igualmente, hace unos años, Fran Rozada.