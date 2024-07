Un año de irrupción de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís

Como dije en un accidentado Pleno constitutivo de la Corporación, no sin notables dificultades por mor del incívico comportamiento de las huestes del PP, la irrupción de Vox constituía un hito histórico en el municipalismo cangués; transcurrida una primera anualidad desde aquella intervención los hechos han confirmado tal aserto.

Vox, consecuente con el inapelable mandato de las urnas, desde el minuto uno ha venido desarrollando una oposición inteligente, adulta es decir, con experiencia, integradora, o lo que es lo mismo constructiva e implacable siguiendo dos vectores, uno, la defensa ultranza del principio de legalidad, vulnerado con más frecuencia de la debida por el equipo de gobierno (PP) y dos, defensa a ultranza también de los intereses de Cangas y de los cangueses, que no han sido suficientemente atendidos por quienes hoy (PP) ostentan responsabilidades de gobierno en el Consistorio cangués.

Lo cierto y verdad es que, atendidos tales presupuestos fácticos, Vox Cangas de Onís representado por un solo edil ha desplegado y seguirá en la misma línea en un futuro próximo una ingente labor municipal con diversas y variadas iniciativas, hemos formulado del orden de 1.000 preguntas al Alcalde y otros ediles en sesiones plenarias ordinarias, del orden de un centenar de escritos a diversas finalidades , han sido, también, numerosas las mociones articuladas por el Grupo Municipal Vox, de notable interés para la ciudadanía, algunas de ellas permanecen secuestradas en algún cajón o dependencia municipal ignorando la razón de ello y su paradero.

Es significativo y tal quiere destacar, en el capítulo atinente a mociones, la diferencia cuantitativa y cualitativa de las presentadas por las distintas formaciones políticas representadas en el Consistorio es notable, Vox, con un solo edil, cierto que arropado por un equipo técnico–jurídico de lujo integrado por profesionales de dilatada y prestigiosa trayectoria a quienes, desde estas páginas, quiero trasladar mi más sincero agradecimiento por su inestimable colaboración, Vox presentó, hasta la fecha del orden de 12 mociones, PP creo recordar 2, una de las cuales por cierto y para su vergüenza era un plagio a la baja, un mal plagio en definitiva, de una de nuestras mociones y PSOE 2 también que tenían por objeto asuntos de tanto interés para los cangueses como Gaza/Israel y la violencia de género, decíamos que la diferencia no solo era cuantitativa, sino y también cualitativa, resultando preciso significar aquí que PSOE Y PP las que presentan tienen su origen respectivamente en Génova y Ferraz, y ningún interés para Cangas como proclama y pregona el contenido de las articuladas por los socialistas, las cuales, ello no obstante, fueron aprobadas por el PP y PSOE, ya que en la presente legislatura, circunstancia que deben conocer sus respectivos electorados, en un 90% de los asuntos PP/PSOE votan de consuno, de común acuerdo.

Otra circunstancia es la diferencia, atendidos el contenido y forma de las mociones, con arreglo a tales parámetros el nivel de las articuladas por Vox, "made in Cangas de Onís", es altamente superior a las importadas de Madrid, su lectura comparada no admite duda alguno sobre el particular.

Como ejemplo de la ímproba e incasable labor de Vox, baste a título de ejemplo o meramente enunciativo, y como paradigma, en la sesión plenaria del día 19 de noviembre de año pasado el 90% del orden del día obedece a la iniciativa y propuesta del Vox y el 10% restante del PSOE, el PP con nueve concejales y cinco de ellos liberados con sueldos harto generosos no propuso un solo asunto, siguiendo tónica habitual en ellos, quienes desde el inicio de la legislatura han adoptado un perfil mediocre y tremendamente beligerante con el único edil de Vox, circunstancia inexplicable e inexplicada, en un primer momento se ningunearon las siglas de Vox, al mismo tiempo se orquestó una campaña de demonización del único edil de Vox, la mayoría del equipo de gobierno, también hay buenas personas en su seno, e incluso familiares de ellos han desplegado una campaña de acoso y derribo contra mi persona con el bastardo propósito de dañar mi imagen pública, sin conseguirlo obviamente, quizás antes al contrario y que tengan claro, nítido y diáfano que la denostada campaña no nos arredra un ápice en la consecución de nuestros objetivos, después de todo lo anterior ahora recurren al diálogo, lo que, por cierto, no alcanzamos a comprender y así surge inevitable un interrogante ¿qué sentido tiene apelar al diálogo con edil que tiene exiguo respaldo electoral, al que se ha demonizado con severas y graves imputaciones, falsas de toda falsedad?, la respuesta es obvia, todos en el Consistorio, funcionarios y políticos, son conscientes de la ingente labor municipal de Vox, cuestión distinta es que unos lo reconozcan y otros no, a Vox eso le preocupa poco y lo que si valora, y muy positivamente, es la lectura local de los resultados de las últimas elecciones europeas, de tal suerte que no obstante el alto índice, porcentaje de abstención y siguiendo como parámetro comparativo los resultados de las últimas elecciones locales, el único partido político que no solo ha mantenido posiciones, sino que ha incrementado su apoyo electoral en el municipio de Cangas de Onís y ello, no obstante la concurrencia de dos circunstancias anómalas, excepcionales y que no se habrán de repetir en futuras convocatorias, exclusivas de la meritada cita electoral, y que han impedido que nuestro incremento pudiera ser calificado de espectacular, de igual forma el descalabro del PP, pérdida de más de 1.100 votos proclama y pregona el fin de un régimen, el alcalde está amortizado y terminará, después de parasitar el Ayuntamiento durante cuatro legislaturas, con un bagaje paupérrimo.-

Hoy son infinidad los ciudadanos de Cangas que, conocedores de que Vox se ha erigido en un vehículo de reivindicación de todos los vecinos, sin excepción alguna y sin atender a sus diversas adscripciones ideológicas, donde, a buen seguro, se canalizarán sus quejas, reclamaciones, que, en la medida que justas y legítimas, haremos nuestras, dejando claro que, desgraciadamente en la actualidad la solución no está en manos de Vox.

Dos últimos apuntes, nos hemos visto obligados a desplegar una ardua ofensiva jurídica, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, siendo numerosos los recursos articulados e ingente ha sido, también, la labor de Vox con los más desfavorecidos, con un segmento de la población huérfano del necesario apoyo de la Administración, con ellos seguirá Vox velando por y defendiendo sus intereses y atendiendo a sus necesidades, no alberguen duda alguna.

En definitiva, el balance de la primera anualidad es altamente positivo, Vox tiene la satisfacción y legítimo orgullo del deber cumplido con nuestros convecinos, siendo numerosos los que, conscientes de ello, se están incorporando a un proyecto de futuro inmediato, que es ya una realidad.