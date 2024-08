¿Tasa Turística? Empecemos por el gran negocio del Plan de Transporte a Los Lagos de Covadonga

Parece que se ha desatado una polémica en cuanto a la posible implantación de lo que se denominaría como Tasa Turística para los visitantes con destino en el Principado de Asturias. Pues, bien, creo que lo prioritario sería centrarse en lo que genera el controvertido plan de transporte a los Lagos de Covadonga, impulsado en su momento por el Gobierno regional y que cuenta con el beneplácito del CTA y, por supuesto, del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Un monumental negocio, con sustanciales beneficios –a tenor de las cifras de usuarios que "mueve" a lo largo de la temporada-, pero sin repercusión en las arcas municipales en relación con las cuantías que genera.

En poco más de una década el operativo se ha convertido en el “maná” de una multinacional del transporte de viajeros por carretera. Sin duda el gran negocio de los últimos lustros, no solo de los meses de julio, agosto y septiembre, en la comarca del Oriente de Asturias. Y sumando, temporada tras temporada. Mientras, el Consistorio cangués a verlas venir, en cuanto a la implantación de una tasa municipal por número de viajeros o, en caso contrario, que 1 euro de cada billete expedido y vendido vía online o presencial se destine al Ayuntamiento de Cangas para que sea revertido en diversas índoles –culturales, deportivas, servicios…-.

Para nada voy a discutir los 9 euros que abonan los usuarios adultos por el ticket para hacer en buses-lanzadera el trayecto Cangas de Onís-Buferrera (Lagos)-Cangas de Onís; o la módica cuantía de 1 euro –opcional- por subir de Buferrera a Vega La Tiese o bien bajar de La Tiese a Buferrera; y sin olvidar otros 2 euros –opcionales, faltaría más-, por estacionar el coche en alguno de los aparcamientos disuasorios que se pueden encontrar los turistas entre la vieja capital del Reino de Asturias y la zona de El Repelao de Covadonga. Un volumen de negocio del transporte público al que deben añadirse taxis-lanzadera y demás grupos organizados, todo ello en el área de influencia de los Picos de Europa.

¿Trasladar más de 200.000 personas en buses-lanzadera al cabo de la temporada? Son palabras mayores. Otra cosa bien distinta es poner el dedo en la llaga y hacer hincapié en los servicios, aparte del paisaje, que ofrece Parques Nacionales para atender convenientemente a tantísimos visitantes y turistas. Y es que, no me cansaré de repetirlo, la gran asignatura pendiente es disponer en el área de Buferrera de todos los medios necesarios en pro del que paga por entrar en un espacio natural protegido. ¿Falta de previsión? No, dejadez y pasotismo.

Resulta imperdonable, insisto, que el propio Ayuntamiento de Cangas de Onís no entre en el reparto de la tarta. Se puede criticar o alabar la funcionalidad y escalonamiento de los servicios públicos para acceder al interior del Parque Nacional en unos medios, digamos, menos contaminantes, aunque abrasen con sus cargas la angosta CO-4, en la que los blandones y argayos están a la orden del día, campaña tras campaña, pese a que aún no se están repitiendo, climatológicamente, los antaño inviernos de nieve y agua, además de heladas considerables. Quizás se deba, y no es broma, al cambio climático.

Dicho esto, en lo referente a Tasa Turística, también hay que mirar hacia los macrofestivales (Aquasella y Riverland) que se celebran en término municipal de Cangas de Onís este agosto, en la finca El Merediz, al pie del páter Sella, con cifras mareantes –cerca de 100.000 personas “solo” este fin de semana-. Otro negocio boyante que, me temo, tampoco debe repercutir un pimiento en las arcas municipales canguesas y al que debería aplicarse un canon por asistente. Son meros ejemplos y por ahí debería empezar a pensar en recaudar un dinero que, finalmente, repercuta en el concejo.