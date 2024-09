Ribadedeva despide a D. Amador Galán Caso

Desde que supe que D. Amador Galán Caso iba a dejar de ser el párroco de la unidad parroquial de Ribadedeva, cargo que ostentaba desde hace más de 20 años, y que por tal motivo se le iba a organizar una cariñosa despedida por los vecinos del concejo, que finalmente tendrá lugar este domingo, 1 de septiembre, sentí la imperiosa necesidad de manifestarme públicamente al respecto porque tengo amistad con Amador, porque he sido testigo de su carrera pastoral durante todos estos años e incluso también porque pude compartir con él los doce años en los que yo he sido alcalde de Ribadedeva.

Amador llegó a Ribadedeva en 2003, poniéndose al frente de toda la unidad parroquial ribadedense y no solo de la parroquia de Colombres, y durante todo este tiempo ha sido un párroco completo en todos los aspectos que conforman dicho cargo y ha cumplido con todo lo que se puede esperar de un cura bueno que cree firmemente en el evangelio. Desde el punto de vista pastoral ha dado un buen servicio al concejo trasladando el mensaje de Cristo a todos los vecinos como buen apóstol de Jesús, demostrando muy especialmente una sensibilidad particular por los ancianos, por “nuestros mayores” como en alguna ocasión le he oído decir, y estando muy pendiente de la residencia de ancianos en labores tanto religiosas como administrativas ocupando el puesto de secretario del Patronato.

Pero Amador no solo se ha ocupado del aspecto pastoral, sino que ha ido más lejos, desde el punto de vista de la defensa y conservación del patrimonio religioso ha desarrollado una labor extraordinaria y ha dejado un legado difícil de olvidar, siendo el impulsor principal, entre otras muchas obras, de la gran remodelación de la iglesia de Santa María de Colombres (tejado, solado, pinturas de la cúpula, etcétera). Y en otro tercer aspecto, el social, también Amador ha destacado durante todos estos años, puesto que, cuando él llegó, no existía caritas y él la puso a funcionar de nuevo, ayudando con ello a la gente más necesitada de una forma callada al mismo tiempo que desarrollaba desde esta asociación una iniciativa tan interesante como la Paella Solidaria al objeto de recabar dinero para las necesidades del municipio y apoyar también proyectos en África y Latinoamérica.

Incluso se puede decir que ha ejercido en ciertos momentos como dinamizador sociocultural con iniciativas como la exposición impresionante de belenes a la que nos tiene acostumbrados todas las navidades o la organización de excursiones y viajes con la finalidad de “hacer parroquia” y favorecer la unidad y alegría de los feligreses…. Y si se organizaba una caminata a Covadonga, allí estaba siempre Amador para recibirnos con una buena misa.

En lo personal le estaré siempre eternamente agradecido, pues patrocinó una colaboración muy estrecha entre iglesia y Ayuntamiento cuando fui alcalde, cooperación que quedó reflejada, sin ir más lejos, en la visita de los Reyes de España a Colombres con motivo de la concesión del galardón de Pueblo Ejemplar en el año 2015, siendo partícipe Amador también de aquella efeméride; y me apoyó además en los momentos difíciles con buenos consejos y con palabras de aliento y reconfortantes. ¡Cuánto bien ha hecho en Ribadedeva!. ¡Cuánta paz ha dejado en el municipio!, ¡Cuántas necesidades ha cubierto!... Y nos quedan incluso algunas anécdotas para el recuerdo como por ejemplo la dificultad que tuvimos que sortear para poder ejecutar las pinturas de la cúpula de la iglesia de Colombres. En verdad puedo decir que el equipaje que D. Amador se lleva ahora de nuestro municipio está repleto de cosas positivas, de grandes frutos. Creo sinceramente que es muy fácil ser creyente cuando hay en tu parroquia un párroco como Amador.

Por todo lo expuesto, de lo que he sido testigo fiel y por todo lo vivido y compartido con Amador durante estos años, puedo afirmar con rotundidad, y cierta tristeza que no puedo negar, que D. Amador Galán Caso ha sido en lo pastoral y evangélico un gran párroco, en lo atinente a la conservación del patrimonio religioso sobresaliente, en el aspecto social extraordinario y en lo personal muy buen amigo y leal compañero. Muchas gracias por todo.