Una gratísima noticia para Cangas de Onís

La Consejería de Hacienda y Fondos Europeos presentó el pasado día 23 de diciembre, el Plan de Infraestructuras Judiciales para la próxima década (2025-2035), un documento que recoge una serie de actuaciones en todos los partidos judiciales de Asturias con una inversión que superará los 77,5 millones. Y entre esas actuaciones cabe reseñar la nueva sede judicial de Cangas de Onís, con un presupuesto de 2,7 millones de euros. El inicio de las obras de baraja para el mes de marzo de 2028 y la finalización de las mismas para octubre de 2029. Sin lugar a dudas, una gratísima noticia para la vieja capital del Reino de Asturias para iniciar con buen pie el recién estrenado ejercicio de 2025, año impar -suena muy bien, todo hay que decirlo-.

Desde hace varios lustros vengo defendiendo la necesidad de apostar por la construcción de un nuevo edificio para Juzgados en Cangas de Onís, toda vez que se quedaron obsoletas las actuales dependencias del actual Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, otrora Palacio de Justicia, que en su fue Audiencia Provincial, proyectado por el arquitecto donostiarra Javier Aguirre Iturralde, en plena Avenida de Covadonga, principal arteria de la ciudad, el mismo que se encargó del proyecto de la antaño cárcel del Partido Judicial. Y, a raíz de la buena nueva, me vienen a la cabeza las conservaciones que tuve en varias ocasiones con un ilustre cangués, Ángel Tárano Fernández (917-2018), Doctor en Derecho, en defensa de mantener a ultranza la sede judicial en la antigua Cánicas.

Precisamente, “Angelín” Tárano, como le conocían sus convecinos cangueses, fue distinguido en su dilatada trayectoria laboral con las Grandes Cruces de Cisneros y del Mérito Civil, la Encomienda de número de Isabel la Católica o la Cruz Distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort, entre otras condecoraciones -siempre despertó mi interés la infinidad de fotos y recuerdos que atesoraba en su domicilio familiar-. Además, la Corporación Municipal, como testimonio de gratitud, le concedió la Medalla de Oro del Ayuntamiento en 1976. Y en marzo del año 1981 el Pleno del Ayuntamiento aprobó dedicarle una calle de Cangas de Onís y otorgarle el nombramiento de Hijo Predilecto, dada su disposición a tender la mano al Ayuntamiento y a todos los cangueses para la resolución de los problemas de toda índole que pudieran afectarles, con la sencillez y espíritu de servicio que le caracterizan.

Rememorando en la historia reciente, recuerdo que allá por el año 2007, en tiempos de Alfredo García Álvarez como alcalde de Cangas de Onís, estaba en candelero la construcción de un nuevo Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en una parcela de la Vega de Contranquil, cerca de la estación de autobuses y de la rotonda de circunvalación de la ciudad. Tasololo restaba formalizar el acuerdo de cesión al Principado de los terrenos, inmersos en el desarrollo urbanístico de la ería de Contranquíl. Pero, según fueron transcurriendo los años no hubo nada nuevo. Se paró el reloj. Y eso que hubo algunas otras turbulencias, afortunadamente despejadas, que abogaban en su momento por centralizar la sede judicial canguesa en otro punto del Principado de Asturias.

La historia del Juzgado de Cangas de Onís se remonta al año 1882, aprobada por el Real Decreto de 14 de octubre, por el que se crearon noventa y cinco Audiencias de lo Criminal. Tres de ellas se instalaron en Asturias, de las cuales una sería en Cangas de Onís para los Juzgados de Cangas, Piloña, Llanes, Villaviciosa y Pola de Laviana. Una década más tarde, en el ejercicio 1892, a causa de dificultades económicas, llevaron a la supresión de todas aquellas Audiencias de lo Criminal no situadas en capitales de provincia, es decir, se eliminaron cuarenta y seis. Creo que no hace falta agregar nada más para recordar la tremenda importancia de la vieja Cánicas en el panorama judicial de la comunidad autónoma.

Y por todo ello, después del anuncio del Ejecutivo del Principado de Asturias sobre las futuras sedes judiciales, entre ellas la puesta por la canguesa, pienso más que nunca en las sabias palabras de "Taranín" que estará orgulloso, allá donde se encuentre, por la decisión adoptada y el mantenimiento de Cangas de Onís como uno de los epicentros. Insisto, y no me cansaré de repetirlo cuantas veces haga falta: se trata de una gratísima noticia que vendrá a marcar un antes y un después en la historia de la vieja Cánicas, en este caso en materia judicial. Ojalá sea una realidad -la nueva sede- más pronto que tarde, antes de la culminación del próximo lustro. Empieza la cuenta atrás, aunque hay que agilizar trámites burocráticos y acercar con la futurible ubicación. No queda otra, por el bien de Cangas.