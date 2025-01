La finca de "Les Llanes", en el limbo

Pasaron los fastos de los 1.300 años de la batalla de Covadonga: transcurrieron las conmemoraciones del primer centenario del parque nacional de la Montaña de Covadonga -actual Picos de Europa-; pasó la efeméride por la coronación canónica de la Santina, un siglo, patrona de todas las asturianas y asturianos, con independencia del lugar donde residen por circunstancias que no vienen al caso. Pero, y perdonen mi insistencia, ¿se sabe algo del ansiado proyecto para les Llanes, al pie del santuario mariano de Covadonga? Me temo que, salvo mayúscula sorpresa, habrá que seguir a la espera en este estrenado 2025, en tanto la clase política dirigente sigue pensando qué hacer en tan singular lugar, en la misma entrada del controvertido espacio natural protegido.

Camino de dos décadas, toda vez que se adquirieron esos terrenos por el Gobierno regional que presidía Vicente Álvarez-Areces en el año 2006 por la cuantía de 500 millones de las antiguas pesetas. Mucho ha llovido desde entonces, pero ni Centro de Visitantes, ni macroparking, ni elevador mecánico... Nada de nada. Encima, la antaño casa solariega -ahora con parte de la techumbre hundida- convertida en un cobertizo para ganado vacuno, con todos los respetos. El ambicioso proyecto, cacareado en aquellos tiempos como Plan Especial de Covadonga, parece que se quedó olvidado en algún cajón o armario de la Administración autonómica. No sé si, esa supuesta dilación, atiende a otros motivos que apunten a colores políticos o cuestiones de índole eclesiástica.

Había un proyecto de instalar el funicular de ladera que discurriría por un recorrido de 300 metros, con una pendiente del 35% y 90 metros de desnivel. El elevador mecánico, con una capacidad para 1.200 pasajeros a la hora, tendría un trayecto de apenas tres minutos. Además, en la finca de les Llanes también se planteaba habilitar 1.200 plazas de estacionamiento de vehículos, algo que urge desde hace muchos años en el principal centro de peregrinación de la comunidad autónoma. Incluso se llegó a barajar la cuantía de 12 millones de euros de la época. ¿Se retomará o habrá que esperar a otras elecciones autonómicas y municipales? Y no me hablen a bore pronto de falta de dinero para afrontar la iniciativa, pues, bien que aparece para otros asuntos de mucho menor calado.

La casona de la finca Les Llanes, en Covadonga, con la basílica al fondo. / J. M. Carbajal

Del mismo modo, para Covadonga también se sopesó un Plan B, aquel que apuntaba, igualmente hace mucho tiempo (entonces en el ejercicio 2009), a la ejecución de un estacionamiento en altura detrás del edificio de La Escolanía, aunque el número de plazas habilitadas no llegaría al centenar, rondando la inversión los 2,5 millones de euros. Cierto es que la última palabra la tienen las autoridades competentes, pero, en mi modesta opinión, la gran apuesta de Covadonga debería ser el desarrollo de la susodicha finca de Les Llanes y así conseguir habilitar de una vez por todas una gran área de parking para vehículos al pie del santuario. Espero y deseo que los políticos con mando en Madrid, Oviedo y Cangas de Onís aúnen esfuerzos por un mismo fin, con el beneplácito de la Iglesia asturiana y del Cabildo de Covadonga.

Y es que, a estas alturas de la película, ya resulta chocante seguir escuchando a oriundos y forasteros quejarse sobre la escasez de plazas de aparcamiento en el santuario marino y no solo en temporada de máxima afluencia de turistas -como verano y Semana Santa-, sino en cualquier fin de semana de temporada baja o invernal, tal como ha venido ocurriendo en los recientes meses de noviembre -atípico, respecto a años anteriores- y diciembre. Y es que el Real Sitio de Covadonga, guste o no, es el gran epicentro religioso y turístico de la comunidad autónoma en todas las estaciones. Ojalá, y de una vez por todas, Adrián Barbón, presidente del Ejecutivo regional, tome cartas en el asunto y desbloquee la situación. No se debe dilatar más la anómala situación. Y, encima, contribuimos a la desestacionalización del sector turístico.