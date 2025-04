Ganadería e industria quesera en Cabrales

La delicada situación del sector agropecuario en nuestra comarca centro-oriental, fundamentalmente definida por las ambivalentes soluciones políticas que pretenden resolver el tan conocido ya como el conflicto del lobo, tiene actualmente consecuencias económicas de enorme repercusión sobre un espacio que en buena medida tiene sus fuentes de riqueza constantemente amenazadas. Véase al respecto, y tan sólo a modo de ejemplo, lo que puede ocurrir en la reserva del Sueve con sus protegidos y a diario amenazados asturcones; o con la tradicional industria quesera en constante peligro por la falta de materia prima.

No existía esta intranquilidad a principios del siglo pasado en el concejo de Cabrales, el municipio por excelencia donde la ganadería era la principal fuente económica y donde la industria quesera no se resintió por falta de materia prima, como podría ocurrirle en tiempos no muy lejanos, dadas las inclemencias que sufre la cabaña ganadera en su agotadora supervivencia frente al lobo.

En 1917 la riqueza principal del municipio era la pecuaria, protegida ya desde el año 1670 por el rey Carlos II mediante un Real Privilegio, que declaraba exentos de alcabalas al ganado que se vendiese o comerciara dentro de la jurisdicción o en otros concejos. El censo de esta cabaña en el citado año pasaba de las 50.000 cabezas de ganado. El vacuno, prioritariamente de raza casina, se calculaba en unas 7.500 reses; sin embargo, casi triplica el lanar con más de 20.000 ejemplares de raza churra; y le sigue el cabrío en cantidad semejante al bovino.

La presencia en esta época de alimañas también era una realidad pero controlada por los auténticos gestores del espacio, pastores y ganaderos, quienes realmente sabían por la experiencia de siglos ofrecer una coexistencia pacífica entre el hombre y las adversidades del medio.

En esta situación se desarrolla en Cabrales la fabricación del renombrado queso cabraliego, muy estimado ya en la época en Asturias y en comarcas vecinas de Santander y León, y del que se exportaba a la América latina en grandes cantidades, por valor de medio millón de las antiguas pesetas.

Decía don Joaquín Vilar Ferrán, médico de la localidad que este queso por estructura y gusto era parecido al Roquefort, pero su aspecto, a veces repugnante, era rechazado por los forasteros. Se fabricaba en los invernales con artefactos domésticos de distintos tamaños y, consecuentemente, su peso oscilaba entre uno y tres Kilos, si bien la forma siempre es la de disco o cilindro achatado.

Estas condiciones de fabricación se fueron modificando desde el año 1913 al instalarse en Arenas una Escuela de productos derivados de la leche, subvencionada por el Ministerio de Fomento, donde con aparatos modernos e instrumental adecuado pueden los alumnos ejercitarse en la industria quesera y en la elaboración de mantecas, tratando de producir con mayor esmero y limpieza; atendiendo también a la presentación del producto.

Esta Escuela que fue creación de un cabraliego ilustre, muy popular en la corte, don Pedro Niembro, dio un gran impulso a la tradicional fabricación del queso, al mejorar la producción, aunque al principio fue acogida su innovadora presencia con cierto escepticismo y recelo al considerar que se acababa con la tradicional producción. Aún así la producción de queso y manteca en Cabrales ascendía a unos 125.000 kilos anuales e iba en aumento al compás del que experimenta el ganado vacuno. En la elaboración del queso se utilizaba la leche de vaca, cabra u oveja, indistintamente, pero, en general, se mezclan las tres para obtener un producto mejor.

El empleo de la leche de vaca muy rica en manteca, sustancia que algunas contienen hasta el 6 por 100, favorecía que los quesos fuesen más blandos o mantecosos. Esperemos que la actual situación de pastores y ganaderos permita seguir la evolución de esta centenaria industria cabraliega.

