Carta a las trabajadoras de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva

Me veo en la obligación de explicar a las trabajadoras de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva lo ocurrido en los Plenos que dieron por rechazado el convenio propuesto y previamente aprobado en la mesa de negociación con el sindicato representante de la misma.

Lo primero que tengo que decir es la decepción que tanto la concejala de Servicios Sociales como yo mismo tenemos al ver frenado lo que entendíamos era un buen convenio habida cuenta las posibilidades jurídico-económicas que nos marcan el interventor y la secretaria de la Mancomunidad, que son quienes nos dictan hasta dónde podemos llegar.

La intención, que se logró plasmar, fue la equiparación de salarios –a mismo trabajo, mismo salario– y que éstos fueran lo más elevados posible según los criterios económicos y legales que permitan las leyes de masa salarial y estabilidad presupuestaria; en definitiva, a lo máximo que podíamos aspirar en las tablas salariales.

La realidad que me encontré hace ya 10 años en la Mancomunidad, con diferentes salarios, permisos y demás, no os la voy a contar porque la conocéis vosotras mejor que yo. Dentro de esa realidad existe un factor que se llama productividad y que sólo algunas de vosotras cobráis. Tal y como se dijo en el Pleno, y como consta en los informes incluidos en el expediente, cuando se realice la estabilización esa productividad decaerá, por no entender los servicios jurídicos que sea procedente, más allá de que quienes la cobraban puedan usar otras vías para intentar afianzarla, cosa que es muy normal que se intente.

Por eso, me resulta incomprensible que, dándose el mismo escenario con respecto a quienes pueden verse perjudicadas, no se haya optado por aprobar este convenio que igualaba a todas las trabajadoras SAD en derechos, deberes y salarios. Ya que, a efectos prácticos, cuando se estabilice la plantilla, y como constará en el acta, la situación va a ser igual para la inmensa mayoría de las trabajadoras (ni más dinero por kilómetro, ni más días por enfermedad, ni más dinero por trienio, ni por supuesto más salario para todas las que cobraban por debajo de la tabla salarial que se presentó), excepto para quienes cobraban productividad, que se verán perjudicadas, pues no podrán cobrarla y no disfrutarán de las mejoras propuestas en el convenio, que hubieran podido aminorar la pérdida sufrida.

Por supuesto en este proceso, y aun intentando hacerlo todo bien, seguro que hubo cosas que podrían haberse mejorado, y los grupos que no votaron el convenio tendrán sus razones para no haberlo hecho. Probablemente sean legítimas, aunque no las entienda. Desde luego, si no tienes responsabilidades de gobierno, como tiene quien os escribe, es más fácil solicitar mejoras indiscriminadas del convenio diciendo que sin esas mejoras no se aprueba. Igualmente es más fácil no compartir el criterio de los informes de la secretaria y el interventor que explican por qué el convenio presentado se corresponde con la máxima que se entiende legalmente permitida.

Dicho esto, seguro que, como todo en la vida, ni todo es blanco ni todo es negro. Seguro que se puede encontrar algún resquicio para alguna mejora contando con el visto bueno de los técnicos firmantes, y también es seguro que éstos no podrían informar favorablemente las mejoras indiscriminadas planteadas en la mayoría de casos. Pero como punto de partida, y hasta buscar mejores soluciones, sigo entendiendo que este convenio favorecía a TODAS las trabajadoras (SAD), pues, como se repitió en el Pleno, y así constará en el acta, la productividad, se entiende, no será aplicable después de la estabilización.

Es por ello por lo que os escribo esta carta, intentando explicar que lo único que se quería era llegar a lo máximo que nos permitían los servicios económicos y jurídicos, aplicando la norma de «a igual trabajo igual salario».

No pudo ser, pero seguiremos intentándolo. Sabiendo, la concejala sobre manera, que es quien trabaja con vosotras día a día, que es de justicia conseguirlo.

