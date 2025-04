Ni la razón, ni la legalidad, ni la mayoría

El pleno de la Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva rechazó, el pasado lunes, la propuesta de convenio laboral para las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, presentado por el alcalde de Llanes y presidente de dicho organismo. Y lo hizo por segunda vez en dos meses, por lo que seguimos preguntándonos por qué tuvo la ocurrencia de volver a presentar, prácticamente lo mismo, a un pleno que le había dicho bien recientemente no a su propuesta.

Y lo hizo porque no estaba fundamentado ni en la razón, ni en la legalidad, ni en la mayoría del pleno. Su error fue no analizar a fondo la propuesta, no contar más que con su partido y el PP para hacerla (sin el PSOE o Juntos por Ribadedeva no llegan a la mayoría) y no escuchar voces sindicales que les advirtieron de la posible ilegalidad de lo que iban a hacer. Y parece que persevera en sus errores, como demuestra la carta que dirigió a las trabajadoras de este servicio, en este mismo medio de comunicación, en la que abundan falsedades y equívocos.

El primer problema radica en que las retribuciones en la categoría de auxiliares de Ayuda a Domicilio son diferentes dependiendo de las personas que ocupan los puestos, al ser anteriormente, varias de ellas, personal laboral de diferentes Ayuntamientos, con retribuciones y condiciones distintas, que la Mancomunidad tiene la obligación legal de respetar. Derechos más favorables a las trabajadoras, que los que él aplicó a las nuevas incorporaciones en sus diez años de Presidencia.

Parece un chiste que quiera justificar toda su propuesta bajo el principio de "a igual trabajo, igual salario", cuando no lo respeta ni en las retribuciones que aprobó para las concejalas de su gobierno municipal: cobran lo mismo por una dedicación del 100% que el concejal de ganadería por el 75% y tienen menos salario que el concejal de Obras y Servicios.

Pero además no podemos olvidar las, manifiestamente mejorables, condiciones laborables que padecen las trabajadoras de ayuda a domicilio. En el Grupo Municipal Socialista reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de sus derechos y la mejora de las condiciones de todas las trabajadoras. Creemos firmemente en la dignificación de su labor, en el reconocimiento de su esfuerzo diario y en la necesidad de garantizarles unas condiciones justas y acordes con la importancia de su trabajo.

Para ello presentamos una moción urgente que sí aprobó el pleno, al contar con el respaldo del alcalde de Ribadedeva, para realizar ya el proceso de estabilización de sus trabajadores, aprobar los presupuestos de 2025 y negociar a continuación un nuevo convenio con la participación de todos los grupos políticos.

Sin presupuesto para afrontar las decisiones acordadas en el convenio cualquier aprobación es un brindis al sol. Un mero anuncio de mejoras que no pueden convertirse en realidad. Y sin una mayoría políticas que respalde el convenio, este se quedará siempre en papel mojado.

Sin olvidar que sin ultimar el proceso de estabilización de la mayoría de su personal no puede, la Mancomunidad LLanes-Ribadedeva, modificar las retribuciones ni ninguna otra condición de las plazas convocadas a hasta que los aspirantes tomen posesión de las mismas. Por tanto es de muy dudosa legalidad intentar ampararse en un convenio colectivo para modificar dichas condiciones, antes de la toma de posesión de los aspirantes. Eso es lo que parece que se pretendía, pero de llevarse a cabo, supondría una manifiesta ilegalidad, un fraude de ley y una actuación contraria a Derecho y al ordenamiento jurídico, según advirtió la Asesoría Jurídica de UGT-Servicios Públicos.

Acabo. Como sentenció Baltasar Gracián: "Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros". Espero que sirva de reflexión, para el futuro, al alcalde de Llanes.

