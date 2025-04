Ausencia de conciencia cívica

La verdad, cada vez más los vecinos hartos del pasotismo de cierta gente que tiene mascotas y se hacen los distraídos –ellos, no los animales de cuatro patas- cuando deponen sus perros las heces en cualquier punto de la vía pública, dejándolas de adorno. Y me centro en la vieja capital del Reino de Asturias.

Nada tengo contra esos canes, ¡Dios me libre!, aunque me encrespa que sus dueños renieguen de la cultura cívica, velando por disfrutar de una ciudad limpia y acogedora. Cierto es que no debemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Y es que, a estas alturas, resulta bochornoso contemplar esas situaciones. Poco o nada les importa –a los titulares de las mascotas, faltaría más- los paneles disuasorios o la normativa municipal con su correspondiente tabla de infracciones por cagar en los espacios públicos.

Caminar tranquilamente por la antigua Calzada de Ponga y Barrio de El Zanjón, o por Contranquil, e incluso por la Avenida de Castilla, ¡ojo, por las aceras!, sin olvidar el paseo del Güeña, puede conllevar que el personal se tope con un buen número de cacas de mascotas. Y no hablo de parques, ni jardines. Las sorteas o las pisas. A lo mejor es que, me dirán algunos convecinos para escabullir el bulto, fueron dejadas por canes vagabundos.

Pero, a tenor de la conducta incívica de algunos ciudadanos –o forasteros, que también haberlos haylos- me temo que el problema no tiene visos de solución a corto plazo. ¿Qué actúe la Policía Local? Hombre, son palabras mayores, ya que retirar los dueños, mediante bolsitas higiénicas, la caca de sus mascotas para echarla en una de las muchas papeletas o contenedores repartidos por la urbe, no debería acarrear ningún tipo de molestia. Eso pienso y no me tilden de antianimalista.

Insisto, no debemos meter a todo el mundo en el mismo saco, ya que la mayoría de los propietarios que sacan de paseo a sus perros cumplen escrupulosamente con su cometido, con independencia de que sus mascotas hagan lo que tercie -cagar o mear- en sus paseos por la urbe.

De la misma manera que se controla, digo, el tema –con la colaboración de los propios empresarios- de las terrazas hosteleras en la ciudad, ahora toca avanzar un poco más y velar por el cumplimiento de unas reglas cotidianas en pro de una mejor calidad de vida en una localidad que presume de excelencia turística y de ser un destino vacacional de primer orden

No me vengan con que es cosa de los operarios del servicio municipal de limpieza, pues, ese colectivo cumple con su tarea y bastante tiene con recoger lo que otros dejan, no sólo excrementos -hasta de equinos-, por las principales vías públicas.