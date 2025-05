La asignatura pendiente de la carretera del Pontón: una Nacional abandonada de la mano de Dios

Los socialistas asturianos, no todos, por supuesto, que tanto echaban por el ‘abandono’ de la carretera del Pontón, la principal vía de comunicación de la comarca suroriental con la Meseta castellano-leonesa, parecen darle esquinazo un ejercicio más, un lustro más, casi otra década más, a lo que no antaño era una persistente arma arrojadiza contra los antaño gobernantes del Partido Popular. Ahora, pese al tiempo transcurrido, como si esa vieja pretensión se la hubiese tragado la tierra, tampoco quedó el olvido aquella otra revolucionaria idea que lanzó en su momento la agrupación Izquierda Unida de Parres: el túnel del Fitu y su conexión a la Autovía del Cantábrico.

A estas alturas de la película me sonroja observar como todos aquellos que pedían reiteradamente la mejora y acondicionamiento de la N-625 (denominada en otros tiempos León-Santander por Cangas de Onís), nuestra carretera del Pontón, meten sus cabezas debajo del ala para no rechistar, no vaya a ser que molesten a los "de arriba". No eximo de culpa a los foristas, populares y voxistas de los concejos afectados por esa importantísima vía de comunicación, pues deberían hacer fuerza para reivindicar lo que es de justicia para una zona bastante ‘castigada’ en cuanto a inversiones de calado. Mucho se habla de la ‘puerta’ de acceso al Paraíso asturiano, pero la entrada por la vertiente leonesa mete miedo.

Creo razonable que se miren las prioridades de la comunidad autónoma cada vez que se peticiona alguna actuación de sumo interés para el Principado. Y entre esas solicitudes debería tener su propio peso la histórica carretera del Pontón, una vía que suele incluirse en todos y cada uno de los programas electorales de las diferentes formaciones políticas cada vez que se avistan comicios, con independencia del ámbito que sean. Eso sí, transcurridas las elecciones si te vi, no me acuerdo; entre tanto, los vecinos de esa zona suroriental siguen ninguneados por los clanes políticos. Y después nos machacan con el latiguillo de la 'España Vaciada'.

Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy mismo, los rifirrafes del otrora alcalde de Amieva Ángel García García (Q.E.P.D.), socialista de pura cepa, exigiendo a quienes ostentaban las competencias en materia de carreteras el acondicionamiento de la N-625 a su paso por su término municipal. Lo intentó por activa, y también por pasiva, pero sus persistentes peticiones acabaron siempre en saco roto. Nadie, ni el PP ni el PSOE, puede decirse con absoluta claridad, que tuviesen interés en hacer algo destacado en ese angosto vial y así mejorar la comunicación del suroriente de Asturias con la provincia de León. El tiempo pasa a velocidad de vértigo y el problema continúa ahí, bien presente, para dolor de los conductores que transitan a diario por esa zona.

No quiero ni pensar los beneficios turísticos que hubiese deparado al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, y por ende a todo el Oriente, contar con una carretera NACIONAL –no tercermundista- que atrajese flujo hacia estos lares, sobremanera en épocas de temporada baja para el sector. Puede que alguien quiera tildarme de visionario, pero la realidad es bien distinta para quienes residimos en esta zona interior del ala oriental del Principado de Asturias. Para nada se trata de ejecutar una autovía o una carretera de alta capacidad, sino de adecuar en condiciones un trazado ya de por sí anclado en el tiempo y de vital importancia para el desarrollo de nuestra querida comarca suroriental y sellera -guste o no- a más no poder.

Aplaudo, por otra parte, que se insista en pedir la conexión del Suroriente con la Autovía del Cantábrico a través de aquella propuesta de IU de Parres: el túnel del Fitu. No sé si se hará realidad ese viejo sueño con la que está cayendo en este país y, además, con la polarización política que 'reina" en la capital de España, es decir, en el Congreso de los Diputados. Pero, del mismo modo, exijo a las autoridades competentes –empezando por los alcaldes de Cangas de Onís (PP), Ponga (PSOE) y Amieva (PP) y demás concejos del área de influencia de la comarca de Picos de Europa- a poner todo de su parte para que, dentro del consenso, acaben de sacar del ‘túnel’ esa asignatura pendiente en materia viaria para esta zona como es el acondicionamiento y mejora de la vieja carretera del Pontón.