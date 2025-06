Covadonga, Día de Asturias y Les Llanes

No voy a opinar sobre la festividad de Covadonga y Día de Asturias, pues, no tiene recorrido insistir en el que 8 de septiembre se celebren los faustos de la comunidad autónoma en Cangas de Onís, por historia y por ser la primera capital del Reino. Tampoco voy a decir nada sobre la no retransmisión de la misa solemne por la televisión autonómica en esa señalada fecha, pese a seguimiento que tiene entre la gente de la tercera edad que no puede, por motivos obvios, desplazarse a la “cuna” de la Reconquista para asistir a esa ceremonia. Pero, sí quiero escribir sobre el deplorable estado de abandono de la finca Les Llanes, localizada al pie de El Repelao de Covadonga.

A casi tres meses vista del 8-S, jornada en la que las autoridades de la comunidad autónoma, tanto políticas como eclesiásticas, así como representantes del Gobierno Central, lucen sus mejores galas y muestran cercanía, tacto y buenos rollos, me atrevo a reivindicar una de las grandes asignaturas pendientes en el principal centro de peregrinación de todo el Principado. No hace falta ser muy inteligente para descifrar el jeroglífico. Sí, es cierto, se trata de la finca de Les Llanes, en El Repelao, al pie del santuario mariano de Covadonga, hoy en día convertida en pastizal para el ganado bovino y la antaño casa solariega como “establo”.

Y quiero volver a darle visibilidad al asunto tras escuchar que “algo” se está movimiento para tratar de desbloquear ese asunto que lleva años paralizado. Creo que ha llegado el momento de invertir en esa infraestructura o equipamiento. Clama el cielo que se hubiesen abonado por parte del Ejecutivo regional tres millones de euros a sus anteriores propietarios y aún no se haya hecho nada por poner en valor aquella inversión. Un dinero que, a la vista de cómo pasa el tiempo, da sensación de acabar tirado en las aguas del Reinazo. Toca mover ficha, ya que, en otros asuntos de menor calado, bien que se mueven sus señorías y altos cargos.

Obviar una vez más el dilema de la finca de Les Llanes es volver a pasar, olímpicamente, de un problema que se agrava con el transcurso del tiempo. Covadonga y sus alrededores se merecen algo más, sobremanera después de las obras de mejora de la explanada de la basílica. Se está dando una imagen deplorable por la escasez de plazas para aparcar y convenientemente dotadas. Ya va siendo hora de dotar al santuario de aparcamientos idóneos, tanto para turismos como para otro tipo de vehículos y el mejor lugar sigue siendo esa gran parcela de terreno que en su momento adquirió el Principado de Asturias a la familia Dosal. No hay otra alternativa por mucho que se maree la perdiz.

Mientras no se solvente lo de Les Llanes, el Real Sitio de Covadonga seguirá siendo un caos en épocas de máxima afluencia turística con decenas de automóviles “tirados” en los arcenes de la carretera de acceso al santuario por la falta de aparcamientos. Es la repetitiva historia de todos los últimos años y no solo en verano. ¿Multar a tocateja? No es la solución, aunque sirve para espantar a la gente. Eso sí, lo triste del asunto es que el tiempo pasa a velocidad de vértigo y nadie pone visos de solucionar el grave problema que sufre ese enclave del Principado de Asturias, santo y seña de la región.

Insisto, y no me cansaré de decirlo, Covadonga necesita de una vez que se lleve a cabo una actuación convincente en la finca de Les Llanes con varios centenares de plazas de aparcamiento, reguladas y vigiladas. Incluso poniendo un sistema de pequeñas lanzaderas –furgonetas o microbuses- que podrían ser gestionadas por la cooperativa de taxis de Cangas de Onís, o bien por taxistas independientes, para subir y bajar a los turistas desde El Repelao a la explanada alta del santuario mariano. Sin olvidar acondicionar la senda peatonal que une esa citada finca Les Llanes con la parte trasera del edificio de La Escolanía.

Presidente Adrián Barbón, monseñor Jesús Sanz Montes, David Cueto (abad de Covadonga), José Manuel González Castro (alcalde de Cangas de Onís), Adriana Lastra (delegada del Gobierno en el Principado) y tantas otras autoridades y personalidades, pongan manos a la obra, consensúen ideas y denle solución a la finca de Les Llanes. No más dilaciones, no lo conviertan en un tema electoralista Se lo agradecerán los miles de turistas, visitantes y peregrinos que se acercan al santuario mariano de Covadonga. Todos, todas y todes. Es mi modesta opinión y continuaré dando la ‘matraca’ mientras pueda.