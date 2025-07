La acusación por parte de la oposición municipal de que lanzo "discursos de odio" me lleva a exponer aquello que dije en el último pleno, para que los lectores decidan si en verdad fue un "discurso de odio" o un discurso sobre la realidad que estamos viviendo.

Dije cerrábamos el pleno con la responsabilidad que exige el momento que vivimos. Y pronuncié estas palabras:

No es una época fácil. Las instituciones públicas atraviesan una etapa delicada, no solo por las dificultades económicas o los retos sociales que enfrentamos, sino por algo más profundo y preocupante: la degradación del valor de lo público.

Vivimos tiempos en los que la palabra ha perdido peso, y en los que algunos dicen una cosa y hacen la contraria. La hipocresía se ha instalado en demasiados discursos. Se levanta la voz en nombre de muchas cosas, pero luego se hacen las contrarias. Tenemos el ejemplo claro de los que claman por controlar el lobo en su municipio, pero votan lo contrario donde tienen que hacerlo, o los que traspasan el problema de la vivienda a una entidad local cuando es competencia autonómica, pero a la vez intentar boicotear las medidas que se adoptan en esta entidad para paliar mínimamente el problema.

Ahí está la moratoria de las viviendas turística y el vergonzoso recurso, perdido dicho sea de paso, por quien dice abogar por lo contrario. O el convenio por el que los llaniscos pagamos millones para tener la vivienda que nunca hicieron. O gritar no a la corrupción y suprimir delitos de forma torticera para salvar la cara (de cemento armado, por otra parte) de compañeros y no tan compañeros. Y como esto tantas cosas. O llevar la mochila más cargada de Asturias de especulación urbanística e incompetencia en esta materia y atreverse a intentar ilustrarnos como si fuesen catedráticos.

Así que sí, hoy más que nunca: "Hechos, no palabras".

No lo digo por intuición. Lo digo porque los hechos son tozudos y han dejado al descubierto comportamientos políticos inaceptables, no solo en este municipio. Acciones que no son errores, sino elecciones conscientes, y, por tanto, profundamente dañinas para la democracia. Porque cuando las instituciones pierden credibilidad, no es solo una crisis de confianza: es un ataque al alma misma de nuestra convivencia.

También estamos viendo en otras administraciones, y en esta lo vivimos en primera persona con sentencias que lo acreditan, cómo, de forma escandalosa, se están ocupando puestos públicos sin ningún tipo de proceso de selección claro, sin la transparencia que la ciudadanía merece.

La política no debe ser un refugio para aquellos que buscan beneficios personales a costa del erario público. Y, sin embargo, es doloroso ver que algunos, en lugar de denunciar estos abusos, prefieren defenderlos, o al menos, mirar hacia otro lado.

Las instituciones públicas están aquí para servir a la gente, para defender los derechos de todos, y para garantizar que cada uno tenga las mismas oportunidades.

Pero lo peor es ver cómo algunos defienden estos comportamientos, o los aceptan con indiferencia. No podemos permitirnos el lujo de ser cómplices de la desidia, de la mentira y de la falta de ética.

Quiero terminar con una llamada a la reflexión. Que nunca aceptemos la corrupción ni la especulación como algo normal. Que no nos conformemos con lo que algunos intentan vendernos como parte del sistema. Que, al contrario, sigamos luchando por un futuro justo, en el que el bienestar colectivo sea lo más importante.

Y a quienes se sienten defraudados, dolidos o cansados: que no pierdan la esperanza. Hay otro camino: retirar la confianza a los que te defraudaron. Gracias.