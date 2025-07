El turismo de navegación y las basuras en la ribera del Sella

Nadie puede negar lo que ‘mueve’ el turismo de navegación por la ribera del Sella; nadie puede poner en duda la cantidad de puestos de trabajo que genera en temporada estival; nadie puede poner en duda los beneficios que aporta a otros sectores en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa; nadie puede poner en duda lo que repercute en los concejos ribereños del suroriente de Asturias; nadie puede poner en duda lo que aportan al erario público, léase ámbito municipal, autonómico o estatal...

Dicho esto, sin crear ríos de controvertida polémica, reitero que debemos, todos y todas, tratar de evitar esa pésima imagen que de vez en cuando nos desangra los ojos. Me refiero a los residuos y desperdicios que algunos incívicos se ‘olvidan’ entre los pedreros, pues, entiendo, les causa náuseas recogerlos por sus propios medios y depositarlos en contenedores o papeleras. Una situación que se repite más de lo habitual por estos lares del Sella y que causa verdadero sonrojo.

Habituados a ver la sintonía que mantienen, pese a sus diferencias ideológicas, los alcaldes de la ribera del Sella, sobremanera cuando se acercan las fechas de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, el mítico Descenso Internacional, el gran evento lúdico-deportivo de la comunidad autónoma, me atrevo a exigir a esos mismos regidores, con todo respeto, que se pongan manos a la obra para estudiar la posibilidad de fomentar grupos o cuadrillas de limpieza, a través de Planes de Empleo.

Parres, Cangas de Onís y Ribadesella, sin olvidar Piloña, tienen la obligación de velar por la limpieza de nuestra cuenca, con apoyo económico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y, por supuesto, también del Gobierno del Principado de Asturias. Me consta, salvo que alguien me demuestre lo contrario, que las empresas de turismo activo, todas, abonan unos impuestos acordes a sus actividades y, además, sus trabajadores y operarios también cotizan. Todo lógico en una economía de mercado.

Ahora bien, atendiendo a una sugerencia de algunos emprendedores, me atrevo a pedir a los responsables políticos que hagan lo que esté en sus manos para solventar ese dilema de las basuras ‘olvidadas’ a lo largo de la ribera del Sella. Y para ello nada mejor que consensuar actuaciones entre las partes afectadas. ¿Qué hay que aplicarles una tasa turística para esos menesteres a las propias empresas? Quizás, llegado en caso, hasta ellas mismas lo vean bien, siempre y cuando no sea un impuesto gravoso, es decir, recaudar por recaudar. Algo hay que hacer, más pronto que tarde, antes de que acabemos con la gallina de los huevos de oro.

Poco o nada me sirve una jornada de limpieza post-verano, a cargo de las empresas de navegación, para sentar que limpian los que sus clientes van dejando por ahí. No me vale la foto con equis kilogramos de residuos retirados de la ribera. Hay que ir mucho más allá y hacer campañas cotidianas de recogida de basuras, un día sí y otro también, tanto en la desembocadura del Piloña como en el páter Sella. La limpieza es primordial y mucho más cuando nos llenan los bolsillos con un tipo de turismo atraído por el descenso en canoa. Insisto, se paga mucho en impuestos y debería repercutir en ese tipo de actuaciones.

Para nada voy a entrar en materia de regulación de la actividad. Lo que no me cansaré es de velar por la limpieza del nuestro Sella. Lo que hace una minoría de gente incívica no debería echar por la borda el buen hacer de la inmensa mayoría de los turistas y visitantes. ¿Tanto cuesta recoger sus respectivos residuos, meterlos en una bolsa y echarlos a la papelera de turno cuando finalizan el descenso en canoa? Después, visto lo visto, presumimos de ecologismo, de tener un Paraíso Natural. Abramos de una puñetera vez los ojos y evitemos ponernos de perfil.

Espero y deseo, el tiempo nos lo dirá, que no se quede en una simple fotografía para la galería como si nada hubiese ocurrido. Cierto es que se realizan una o dos “pasadas” a final de temporada. Es poco, muy poco. La realidad es la que es y no podemos virar la mirada, nadie, hacia otro lado. Deben asumir errores y tratar de subsanarlos, que se puede. El Sella es de todos y todos debemos velar por él; es nuestra gallina de los huevos de oro, como el Parque Nacional, como los Picos de Europa... No dejemos echar a perder la principal fuente de riqueza de la comarca: el turismo y, en este caso, el activo y de navegación.