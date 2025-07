Puntualizaciones de un ribereño y sellero tras la peor campaña salmonera de la historia en Asturias

Se cerró la peor temporada de pesca tradicional de salmón de toda la historia en aguas continentales del Principado de Asturias, extensible a otras cuencas fluviales de la Cornisa Cantábrica. Ni los más pesimistas podrían dar crédito a las paupérrimas estadísticas de capturas del presente ejercicio 2025. Eso sí, también habrá gente que aplauda la merma de salmones en los ríos astures y, como ya viene siendo habitual, ‘criminalizando’ de la situación a los ribereños de caña, aquellos que cada vez tienen más limitaciones y menos jornadas hábiles para practicar esa ancestral actividad. Por supuesto, para todos los gustos, colores e ideologías.

No hay que ser mal pensado para observar que quizás una solución pasaría por vedar algún tiempo –una o dos temporadas- los ríos salmoneros de la comunidad autónoma, siempre y cuando conlleven aparejadas actuaciones para su protección y mejora. Me refiero, para que me entiendan, en solucionar el tema de los vertidos -¡Ay, la depuradora de Ricao!-, la limpieza de cauces, algún que otro drenaje en pozos y puntos muy puntuales de las cuencas, etcétera. Además, por supuesto, de incrementar la vigilancia en todas y cada una de las cuencas fluviales de la región.

Dicho esto, me preocupa el devenir de ciertas zonas de pesca “sin muerte” en el Sella, como el coto de pesca sin muerte (captura y suelta), denominado “Cangas de Onís”, abarcando desde el puente de El Cortijo hasta la confluencia con el Sella. Alrededor de un kilómetro de longitud en pleno casco urbano de la vieja capital del Reino. Eso sí, petado de garzas, gaviotas, gallinetas, cormoranes, nutrias, patos silvestres... especies que se pueden contemplar, en ese "observatorio ornitológico" del río Güeña a su paso por la ciudad canguesa. Y sin apenas truchas.

No todo es oro lo que reluce, no todo debe ser achacable al pescador de toda la vida como los grupos ecologistas quieren hacer creer. Hacen falta soluciones, por supuesto, pero vayamos al fondo del asunto. Empiecen por los cupos y las pesquerías industriales en los mares del Norte de Europa, sigan con la limpieza y protección de las riberas, incrementen la vigilancia, hagan más y mejores campañas de repoblación de salmónidos…..y ejecuten controles poblacionales sobre los depredadores –especies invasoras- que esquilman el hábitat piscícola. Hay muchas cosas que hacer por delante sin tratar de demonizar al ribereño.

Parece que a las autoridades competentes en la materia les resulta mucho más cómodo y fácil lanzar los dardos sobre el ribereño de toda la vida que hurgar en lo que ocurre en otras latitudes con el no retorno de los salmones a los ríos astures, cántabros, vascos o gallegos. Algún día me gustará saber de buena tinta que ocurre con las pesquerías industriales en alta mar, tan sólo por conocer el volumen de ejemplares que los barcos pesqueros –autorizados y cumpliendo la normativa, por supuesto- capturan por campaña. O, al contrario, ¿me quieren decir que no se pescan salmones en alta mar? Ahí lo dejo.

Visto lo visto, y a tenor del balance de la desastrosa temporada de 2025, habrá que ir mentalizándose de ‘aparcar’ cañas y señuelos al menos un par de ejercicios, a la espera de que retornen los salmónidos a estas aguas astures que, del mismo modo, registran temperaturas atípicas, nada acordes para el hábitat de los salmones. Pero, ojo, veda para la pesca tradicional y también para la ahora en boga pesca sin muerte (captura y suelta). E incluso reducir la temporada de pesca –tradicional y sin muerte- para otras especies, en este caso trucha o reo. Puesto a hacer, adelante y démosle un sustancial cambio.

Me enoja ser tan exigente con esas medidas, pero no queda otra alternativa. Insisto, siempre que vayan acompañas de actuaciones en pro de la conservación y mejora de las cuencas fluviales de la comunidad autónoma. ¿Otra sugerencia? Aprovechar la veda, si es que se lleva a cabo, para apostar por intensas repoblaciones de salmónidos, a cargo de la Administración y en colaboración con las asociaciones de pescadores. Por cierto, ¿hay algún plan en mente por parte del Ejecutivo regional para poner en valor La Salmonera de Cañu, en el Sella? Aquí, en este punto, me planto. Es mi modesta opinión, como ribereño y sellero.