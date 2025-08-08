Cuando los sueños se hacen realidad

Serena paz entre mar y monte dijo el poeta y añadió: “Desde las alturas de mi vejez, mi memoria no recuerda paisajes mas extraordinariamente bellos que los de Ribadesella”. La frase me la hizo llegar el exconsejero de Cultura del Principado Manuel de la Cera, y a ello se unieron dos famosos y conocidos expertos en arte, como son mis entrañables amigos el escultor y pintor Manuel Linares y el señor del periodismo Evaristo

Arce, que en uno de sus libros comentaba las palabras del famoso escritor.

Ante estos hechos Cruz Collado decide dedicarle su obra que expone en la Casa de Cultura hasta el día 15. El poeta, premio Cervantes de literatura, se sentiría orgulloso de compartir con ella sus logros que desde años busca sus más escondidos rincones donde se abrazan mar y montaña.

Es todo un honor que la pintora le brinda al poeta y que este recibirá sin duda con profundo agradecimiento.

Les confieso que ya se hubiese gustado reunir a todos los citados para que bajo palabra y pincel certificasen la calidad de su obra. Los riosellanos tenemos la suerte de haber nacido bajo los encantos de un paisaje único en el mundo y gozar de su disfrute en unión de sus visitantes. Tiene esta Villa una larga historia y un presente con un turismo muy consolidado y apreciado, yo le recordaría al Ayuntamiento de Ribadesella hiciese uso de esta frase de Guillén como un eslogan.

Desde mi aldea bajo a la Villa para ver la exposición y comprobar algunos rincones que captó con su pincel.

Me acerco al mar y mientras paseo me acaricia una suave brisa que me llega con un tierno olor a salitre y yodo. Me recibe un mar en calma con olas silenciosas que duermen sobre la arena y sobre ellas una espuma blanca de pureza de acorde con el pensar de la obra de la pintora riosellana.

Vuelvo a la Casa de Cultura y comento con Cruz mi visita al mar. Pienso que todos los riosellanos somos vigilantes de su pasado floreciente y debemos ser en el momento actual defensores y cumplidores para que nuestra villa sea ejemplo de la mejor convivencia entre vecinos y visitantes.

La pintura de Cruz tiene siempre la puerta abierta de su imaginación y sigue buscando los preciosos y escondidos rincones para sacarlos una vez más a la luz, año tras año, como lo demuestra en este con un ntrañable recuerdo para las personas citadas a las que les muestra su generosidad al compartir su obra y les gradece su palabra y voz que ella avaricia con su pincel para que el recuerdo permanezca siempre en su memoria

Tengamos presente que los sueños cuando se hacen realidad, como en este caso, nos despiertan unas lusiones que Cruz Collado nunca olvidará por el amor que siente por su querida Ribadesella. Que así sea.