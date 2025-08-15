La injusticia de la Federación Española de Fútbol con Montse Tomé

Después de finalizar la Eurocopa de Suiza existía gran interés, al menos en un sector del fútbol femenino de este país, en darle carpetazo a la etapa de la asturiana Montse Tomé como responsable técnica del combinado nacional de España que acababa de quedar subcampeón continental. Nunca antes había llegado tan lejos en esa cita. Y eso, cayendo en la fatídica tanda de penaltis, ante las británicas, después de haber demostrado que "La Roja" fue el equipo que mejor juego desarrolló a lo largo del susodicho evento.

El gran pecado de Tomé (Pola de Siero, 1982) para que los actuales responsables de la Real Federación Española de Fútbol, con Louzán a la cabeza, no le renovaran el contrato es haber sido la segunda de Vilda –anterior seleccionador–, cuando España se alzó con el Mundial. Un bagaje demasiado pesado para la entrenadora sierense, a tenor de cómo le han hecho ‘la cama’ en estos últimos meses, sobremanera desde que quedasen cuartas en los Juegos Olímpicos de París, cuando eran serias aspirantes al oro.

De nada le ha servido coger el toro por los cuernos en plena crisis del ‘caso Rubiales’, en plena crisis institucional en el seno de la RFEF; tampoco se ha tenido en cuenta el haber ganado la Nations League 2024; apenas le han valorado sus éxitos anteriores con la selección española sub-17. Aquí, el tema ha sido, quiero entender, aplaudir al anterior máximo responsable de la Federación Española cuando dijo, en varias ocasiones, que no pensaba dimitir. Allí, también estaba Luis de la Fuente, como otros.

Sea como fuere, a Montse Tomé –la sierense tiene raíces familiares en Sotu Cangues y también en el concejo de Amieva– no le han dado un mínimo de confianza, ni desde el minuto uno, al tener que torear ante los Medios de Comunicación cuando nadie, nadie, de los mandamases de turno de la Nacional tenían agallas para dar la cara ante la que estaba cayendo. Fue ella, sí, quien tuvo los ovarios de dar todas las explicaciones que podía para tratar de reconducir la situación que se estaba viviendo y con la mira puesta en la clasificación para la Olimpiada de París.

Hoy, por desgracia, será un día triste para Montse, aunque a buen seguro que tendrá el apoyo de mucha gente, sobremanera de asturianas y asturianos. Quiso intentarlo, pero no la dejaron. A lo mejor tenía poco nombre al lado de figuras de talla mundial. Pero, el deporte suele dar nuevas oportunidades y puede que Tomé se agarre a alguna de ellas para demostrar el craso error que han cometido con ella.

Se abre un nuevo horizonte en la selección española de fútbol, con nueva entrenadora y las mismas jugadoras –salvo alguna que otra excepción-. Me imagino que la flamante responsable no será la encargada de patear los lanzamientos desde el punto fatídico en una final –llegado el caso-, con los nervios a flor de piel y enorme presión. A Montse Tomé, digan lo que digan, esa tanda de penaltis en Suiza fue la excusa vergonzante para tratar de cargársela. Y así ha sido.

¡Ánimo, Montse!