Parque matorral de los Picos de Europa

Fecha histórica: 4 de mayo de 1918. Aquella jornada, según hemeroteca de la época, se citaron en Corao representantes de 34 pueblos del concejo y tomaron la sabia decisión de convocar una gran manifestación pública contra el establecimiento del Parque Nacional en terrenos de Cangas de Onís, bajo un lema demoledor: “Labradores, si establecen el Parque Nacional sin la protesta unánime de los vecinos del concejo y particularmente de los que labramos la tierra, nos haríamos acreedores a todos los perjuicios que nos pudiesen sobrevenir, sin que mañana pudiéramos exhalar una queja”, aseguraban los impulsores de las protestas vecinales, quien sentenciaban: “Vivan los pastos libres y combatamos a sus usurpadores”.

Por cierto, la manifestación resultó multitudinaria y finalizó delante la Casa Consistorial, donde se dio lectura a un manifiesto en el que, además de rechazar el Parque Nacional –ocuparía entonces “solo” doce mil hectáreas de los valles y montañas de Covadonga-, retirando “la confianza a todos los concejales que constituyen el Ayuntamiento de Cangas de Onís: los unos, por haber aprobado el reglamento del expresado Parque Nacional por considerar que con ello han causado daño en los intereses materiales de sus representados; y a los otros, por no haber asistido como era su deber para combatir al citado reglamento a la sesión donde se aprobó”.

Posteriormente, recogieron 1.307 firmas de vecinos, mayores de 25 años y cabezas de familia, entregadas en el Ministerio de Fomento por una comisión canguesa formada por Felipe Tejuca, Andrés Suero, Juan Dosal, Pedro Zardón y Ángel Sarmiento. Aún más: ya en Madrid, llegaron a reunirse en el Congreso con el senador Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, entre otros. Hubo “fumata blanca”, pues, tras examinar con interés las pretensiones de los labradores de Cangas de Onís, los promotores del Parque Nacional se comprometieron a redactar un nuevo reglamento “dándoles intervención hasta en la Administración del Parque”. De eso se trataba, sin lugar a dudas. Pero, la de vueltas que da la vida.

Lo expuesto es historia en el concejo de Cangas de Onís. Pero, poco más de un siglo después, parece que aquellos ganaderos y pastores tenían razones como puños. Después de poco más de una centuria transcurrida, su malestar con los gestores de cuanto acontece en esos territorios, tales como los consabidos daños ocasionados por los lobos a sus respectivas cabañas, las pésimas campañas de desbroces, la prohibición de utilizar cuchu como abono, el no permitir quemas controladas, la consiguiente y alarmante toma de sendas, pistas y caminos por la agreste naturaleza, etcétera. Reivindicaciones, la mayoría de ellas, que no son nuevas, sino más bien históricas; entre tanto, tras mucha paciencia, solo resta como otras veces el derecho al pataleo.

Pues bien, como si la gota acabase por llenar el vaso, está siendo lo que ellos, los ganaderos, ya venían 'bautizando' desde hace muchísimo tiempo como PARQUE MATORRAL, en lugar de Parque Nacional. El fuego de estas últimas fechas, en agosto de 2025, que viene asolando al área de influencia de los Picos, entre otros puntos del país, les da razones sobre lo que llevaban años y años denunciando. De nada han servido las diversas concentraciones y protestas ganaderas llevadas a cabo en su momento, pues, a tenor de lo visto, parece que casi todo se nos ha ido de las manos. Ahora, ¿quién asume las consecuencias? La culpa es soltera y cada cual arrimará el ascua a su sardina, según el color político. No les hicieron ni puñetero caso a las reivindicaciones y las consecuencias están ahí.

Para nada debe extrañar a estas alturas la posición barajaba por el sector. No aguantan más. Lógico. Como diría cualquier paisano: “Estamos hasta los mismísimos….”. Tenían y tienen mucha razón las gentes del Mundo Rural, hombres y mujeres que viven del campo y mantienen sus tradiciones y costumbres. Solo resta esperar que la situación se controle, logrando extinguir los incendios y con ayuda, por supuesto, de las previsiones meteorológicas -lluvia y baja de temperaturas-, mientras muchos profesionales se juegan la vida en esa lucha contra el fuego. Después, cuando amaine la situación, a la clase política dirigente, de uno u otro lado, deberá rendir cuentas. Insisto, toda mi solidaridad y apoyo al Mundo Rural. Ahora y siempre.