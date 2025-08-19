Opinión

Ramón Capín Rama

Arte y naturaleza

Guillermo González expone en Ribadesella

Guillermo González junto a una de sus obras. | RAMÓN CAPÍN

La meticulosa observación de la naturaleza en su doble vertiente de fauna y flora ha conformado la vida de Guillermo González desde su más tierna infancia.

Su arte figurativo e hiperrealista aborda esencialmente temas animalistas. El corzo, el rebeco, el urogallo, el venado, el lobo, el oso… se nos presentan mediante acuarelas y litografías en un abanico de colorido que envuelve al visitante y lo sumerge en plena naturaleza.

Guillermo González capta el alma de la fauna al punto de hacernos experimentar la sensación de sentir el aleteo de una becada, el latir de un sabueso, la ladra de un corzo o el aullido de un lobo.

Bien conocido y estimado en Ribadesella, su tierra natal, desde su primera exposición en Oviedo en 1963 ha expuesto en numerosas salas de la geografía española, así como en dos ocasiones en París.

Hasta el 31 de agosto se expone su arte en la Sala de Cultura del Ayuntamiento riosellano en horario de 11 a 14 y de 18 a 21 en días laborales y de 12 a 14 y 18 a 21 los sábados.

