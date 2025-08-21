Guillermo González expone en Ribadesella

La primera información que tuve de Guillermo González (hijo) fue a través de "Asturias Semanal", la revista que apadrinó en 1971 su exposición en la mítica Galería Tassili. Ya había expuesto en Oviedo (Caja de Ahorros), París y Madrid y su obra había llamado mucho la atención, por lo que la revista decidió apoyarlo con una excelente entrevista-reportaje de Guillermo García-Alcalde. Seguramente algo tuvo que ver que en "Asturias Semanal" estuviera Lorenzo Cordero, que era amigo, paisano y colega (en la tertulia "El Portiellu" y en el periódico "Somos") de Guillermo González (padre), que aún no había sido nombrado cronista oficial de Ribadesella.

Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha dibujado, pintado y grabado Guillermo González en estos años, aunque no ha expuesto demasiado, pues en seis décadas de intensa producción no ha tenido más que 37 exposiciones individuales, la mayoría entre 1992 y 2013. En este último año hubo un cambio notable en su vida, pues se unió a la norteamericana Claudia Orlandi y comenzó a repartir sus estancias entre Morcín (donde tiene su casa asturiana) y Vermont, un estado boscoso que raya con Canadá, donde él y su mujer pasan seis meses al año y crían perros de raza "basset hound" (sabuesos de orejas largas, patas cortas y mirada lánguida), con los que acuden a concursos de técnica de caza en Estados Unidos y consiguen abundantes premios.

Guillermo González nació en 1936, pero no tiene la menor pinta de ancianito, pues la pilosidad abundante, el desenfado en el atuendo, el aire del monte y los adornos poco convencionales crean una imagen de hombre sin edad. O de un hombre de mucha edad, casi como del Paleolítico, a tenor del collar de incisivos de alce con que se adorna el pecho. No puedo evitar verlo como un "sapiens" de Tito Bustillo, uno de aquellos cazadores, pintores y grabadores de la cultura magdaleniense, un riosellano de hace 15.000 años. Todo va encajando en su imagen de artista cuando se muestra de esta forma primitiva, vital y mística. Sus cuchillos de mango de asta grabados a buril nos remiten directamente a los yacimientos cavernarios, mientras que sus animales pintados, dibujados, observados y grabados tienen la misma palpitación, la misma vida, que los que pueblan las paredes de la gran caverna riosellana. No sabemos exactamente qué sentido último tenían aquellas representaciones de renos y caballos, si eran una lección de anatomía, un conjuro de caza o un exvoto religioso, pero tampoco sabemos qué significan exactamente los animales de Guillermo González, pues seguramente ni él mismo lo sepa, de la misma forma que ningún artista de verdad sabe qué significa su obra en marcha. Por eso siguen en ella, trabajando y tratando de averiguarlo.

Guillermo, autodidacta, ha aprendido mucho, y no sólo de la naturaleza, el monte y la vida silvestre, sino también en la expresión artística. En los años 70 lo que hacía básicamente era dibujar a lápiz y carbón y vendía muy bien, aunque le daba pena quedarse sin obra: "Vendo todo lo que hago, nunca me quedo nada, y a la larga me produce una sensación de obra dispersa que me disgusta porque sólo te conocen los que te han comprado, pero no el público y los críticos que van a las galerías". Seguramente por ello se introdujo en el mundo del grabado y en sus exposiciones nunca faltan obras en litografía (con intervención química en la matriz) o punta seca (grabadas a buril sobre plancha metálica), lo que las hace más asequibles para el público y le permite al artista conservar algunas. Además de la obra gráfica y de los trabajos a lápiz, que nunca abandonó, el artista expone sus obras "mayores" (acuarelas, guaches, aguadas) entre las que destacan las representaciones de arceas o becadas, sus favoritas, pintadas siempre con devoción y lujo de detalles, tanto en vuelo como en reposo en la profundidad del bosque, mimetizadas con el musgo y la hojarasca. También pululan en su obra osos, corzos, rebecos, urogallos, jabalís, zorros, liebres, salmones y lobos, todos pintados por observación paciente, sin cámaras por medio. "La memoria visual, bien ejercitada, le permite recrear, con sólo un instante de atención, todo un mundo de belleza espontánea y huidiza", escribía en 1986 Faustino F. Álvarez, otro ilustre fallecido.

En el catálogo de la exposición actual hay un texto del veterinario, cazador e intelectual Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós que acaba así: "La muestra se centra en los animales identitarios de la cordillera Cantábrica, (…) cuya presencia nos interpela. Nos miran, se cruzan en nuestro camino y se esfuman, dejando tras de sí una huella visual que transmite su ancestral desconfianza y su esencia silvestre". Esa es la grandeza (y la dificultad) de la obra de Guillermo González.

La exposición puede verse en la Casa de Cultura de Ribadesella, hasta el 31 de agosto. Horario: laborables de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h. sábados de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.