La epidemia y el nombre tachado a martillazos del alcalde

Las dos fuentes públicas que hay en Barru, que cogen el agua de Jonfría, tienen el nombre del alcalde de la época tachado a martillazos. El edil figuraba en una inscripción en la piedra como primera autoridad cuando se construyeron sendas fuentes. Pero el pueblo rechazó esa alusión al munícipe porque consideró que no había hecho nada por los barrucanos cuando lo necesitaron. Una pequeña placa si recuerda a uno de los benefactores que contribuyeron a erradicar la enfermedad. Su nombre, Tomás Masip. Fue el principal actor entre quienes intervinieron y no figuran oficialmente (sí en la mente de los afectados) en favor de los enfermos de un pueblo que padecía una epidemia de fiebres tifoideas.

Hace tres cuartos de siglo, Barru bebía agua de la llamada fuente del Bau. No había en las casas y se recogía con cubos para llevarla a las viviendas. Acudían a la salida del manantial desde barrios lejanos como los de Llubeces y La Cábila de Celoriu. Pero un día se descubrió que estaba contaminada.

Aparecieron "nadando" en el pequeño cauce unos bichitos no habituales. Los habitantes de Barru empezaron a enfermar, la epidemia se extendió y el mal llegó a toda la población, incluida alguna familia veraneante. La situación fue conocida como la "fiebre del tifus", que se caracteriza por fiebres altas, escalofríos y cefaleas. En aquellos años la vacuna era casi desconocida y las existencias de productos sanadores escasas.

Hasta que se descubrió el origen y se constató el tipo de enfermedad pasaron varias semanas. La situación era cada vez más grave porque no había los medicamentos necesarios para la cura de los afectados. En el pueblo no había médico, solamente en el vecino Balmori, en la misma parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Barru, residía un facultativo y la farmacia más cercana era la de Posada. La impotencia se imponía. Entre las escasas familias veraneantes había un médico de León que intentaba luchar contra el mal pero sin medios. Tomás Masip, veraneante, que era secretario del ministro de Trabajo, José Antonio Girón, reclamó la ayuda del Ministerio y así se consiguieron los medicamentos paliativos del mal cuando ya estaba afectada toda la población local y veraniega.

Los barrucanos, entonces, recurrieron a tomar el agua de Jonfría, que brotaba dos kilómetros más lejos del núcleo del pueblo y a la que había que transportar en calderos metálicos. Desde los barrios lejanos se acudía a recogerla en carro, aunque se recuerda a un residente en Llubeces, Ángel Rodríguez, haciendo varios viajes al día cargado de cubos llenos de agua.

La placa instalada en la fachada de la antigua escuela recuerda solamente al principal benefactor, aunque hubo más (el médico de Balmori, el de León, el farmacéutico de Posada que consiguió adelantar la llegada de medicamentos…) que lucharon con la enfermedad no mencionados. Pero las fuentes del agua de Jonfría, tres molinos más arriba de la desembocadura del río Calabres en la ensenada del Bau, tienen borrado a martillazos el nombre del primer edil del Ayuntamiento de Llanes, que consideran que no hizo nada por el pueblo en tan terribles circunstancias. Así llevan desde hace casi tres cuartos de siglo.