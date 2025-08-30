Una gran iniciativa en favor de los bolos en Panes / Cedida a LNE

Hemos celebrado en Panes (Peñamellera Baja) la inauguración de la primera vitrina dedicada al juego, deporte, tradición de los bolos. La vitrina quedó ubicada en el cuarto piso del edificio La Fuentina, propiedad de Ricardo Villar Noriega, en su día emigrante a Chile en los años treinta y principal animador de los bolos en el Estadio Español de Santiago de Chile, en el cual Ricardo formó parte durante muchos años del equipo representativo de los bolos, tanto en la modalidad de cuatreada como de bolo palma.

Ricardo participó con el Estadio Español en competiciones internacionales. México, España, Chile, Argentina, Venezuela, siendo el único jugador que ha jugado todos los campeonatos mundiales en la modalidad de birle y cuatreada.

Gran referente de los bolos en Chile

Años más tarde, Ricardo Villar sería también presidente de la bolera del citado Estadio español entre 1970 y 1985 y 1987 y 1989, consiguiendo gestionar gran cantidad de actividades de promoción en las categorías menores y la visita por primera vez de la selección española de bolos a Chile.

La entrega de una placa conmemorativa a Ricardo Villar Noriega. / Cedida a LNE

Ricardo Villar ha sido el gran referente de los bolos en Santiago de Chile, un lugar donde siempre han retinglado los bolos con alegría y con la fuerza de muchos peñamelleranos y asturianos, que, con un inimaginable cariño hacia este juego, hicieron de él en la otra parte del mundo un vínculo de nuestra realidad social y local y un símbolo de nuestra ruralidad, colaborando con ello a la identidad internacional de nuestra tierra: Peñamellera, Asturias, España.

Un momento de gran debilidad

Los buenos aficionados de bolos peñamelleranos han acogido esta iniciativa (vitrina bolística) con gran entusiasmo, porque los bolos, como todos sabemos, están pasando por un momento de gran debilidad y son bien recibidos cualquier tipo de detalles de estimación.

La vitrina permitirá que estén guardados, ordenados, cuidados y puedan ser exhibidos y visualizado en cualquier momento puntual. En ella hay cosas muy sencillas y otras que lo son menos. Y a propósito de eso, recordamos una frase inolvidable del gran Antonio Machado: "Solo el necio confunde valor con precio".

Los bolos demuestran hoy, una vez más, que tienen capacidad de generar encuentro, identidad, por la que todos tenemos la obligación de velar.