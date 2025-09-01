Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Luis Carrera Buergo

Luis Carrera Buergo

Llanes, turismo de furgoneta

El concejo se ha convertido en una zona turística saturada

Sin rodeos: Llanes se ha convertido una zona turística saturada. Es imprudente sostener un modelo turístico aquejado de una carencia evidente de ordenación y planificación. Es insostenible e insalubre que se haya permitido la proliferación de la acampada libre de furgonetas y autocaravanas, aparcadas por doquier, en especial fuera de los lugares habilitados para ello y dotados de las correspondientes infraestructuras de servicio, deteriorando los paisajes, los espacios públicos y generado un volumen insufrible de desechos orgánicos. Nada de esto beneficia ni a Llanes ni a los que nos visitan en periodo vacacional. A las autoridades locales y regionales corresponde poner orden en este descontrol insufrible de furgonetas, habilitando áreas específicas de acampada, públicas o privadas y regulando su capacidad. La acampada libre y masiva es inviable y está deteriorando altamente la imagen turística de Llanes. Y también nuestra paciencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents