Llanes, turismo de furgoneta

Sin rodeos: Llanes se ha convertido una zona turística saturada. Es imprudente sostener un modelo turístico aquejado de una carencia evidente de ordenación y planificación. Es insostenible e insalubre que se haya permitido la proliferación de la acampada libre de furgonetas y autocaravanas, aparcadas por doquier, en especial fuera de los lugares habilitados para ello y dotados de las correspondientes infraestructuras de servicio, deteriorando los paisajes, los espacios públicos y generado un volumen insufrible de desechos orgánicos. Nada de esto beneficia ni a Llanes ni a los que nos visitan en periodo vacacional. A las autoridades locales y regionales corresponde poner orden en este descontrol insufrible de furgonetas, habilitando áreas específicas de acampada, públicas o privadas y regulando su capacidad. La acampada libre y masiva es inviable y está deteriorando altamente la imagen turística de Llanes. Y también nuestra paciencia.