Opinión
Llanes, turismo de furgoneta
El concejo se ha convertido en una zona turística saturada
Sin rodeos: Llanes se ha convertido una zona turística saturada. Es imprudente sostener un modelo turístico aquejado de una carencia evidente de ordenación y planificación. Es insostenible e insalubre que se haya permitido la proliferación de la acampada libre de furgonetas y autocaravanas, aparcadas por doquier, en especial fuera de los lugares habilitados para ello y dotados de las correspondientes infraestructuras de servicio, deteriorando los paisajes, los espacios públicos y generado un volumen insufrible de desechos orgánicos. Nada de esto beneficia ni a Llanes ni a los que nos visitan en periodo vacacional. A las autoridades locales y regionales corresponde poner orden en este descontrol insufrible de furgonetas, habilitando áreas específicas de acampada, públicas o privadas y regulando su capacidad. La acampada libre y masiva es inviable y está deteriorando altamente la imagen turística de Llanes. Y también nuestra paciencia.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas