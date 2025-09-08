El Gobierno de Adrián Barbón y el proyecto de Les Llanes, en Covadonga

Día de Asturias, festividad de Nuestra Señora de Covadonga, 8 de septiembre y por segundo año consecutivo se registrará la notable ausencia, en tan señalada fecha y en el santuario mariano, del presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, así como también de otras autoridades –delegada del Gobierno en Asturias-. Razones tendrán, sin lugar a dudas, pero todo ello me hace pensar que sobre la mesa hay asuntos de mucho mayor calado, sin entrar en polémicas estériles, para el devenir del principal centro de peregrinación de la comunidad autónoma que bate récord de visitantes verano tras verano, año tras año.

Permítanme que en una jornada como la de este 7 de septiembre, víspera de la Santina, patrona de todos los asturianos y asturianas, les recuerde una vez más el asunto del “olvidado” proyecto de la finca de Les Llanes, en El Repelao, al pie del santuario mariano de Covadonga, donde hace más de cuatro lustros, allá por el 2006, el Gobierno regional que presidía el también socialista Vicente Álvarez-Areces desembolsó 500 millones de las antiguas pesetas para adquirir esos terrenos. Una zona que, con el transcurso del tiempo, se ha transformado en un matorral en la misma entrada al parque nacional de los Picos de Europa.

Mucho ha llovido y trapeado desde entonces, pero ni Centro de Visitantes, ni macro-parking, ni elevador automático, ….Nada de nada. Apenas una casa otrora solariega reconvertida en un simple cobertizo para ganado vacuno, con todos los respetos. El asunto quedó en espera, pero el tiempo pasa a velocidad de vértigo sin que el ambicioso proyecto, aquel cacareado Plan Especial de Covadonga, salga de algún cajón o armario para adaptarlo a la nueva situación. No sé si, esa dilación, tendrá relación directa con los colores de cada una de las Administraciones competentes, es decir, con las siglas de los partidos que rigen los destinos de las instituciones públicas. ¿Ocurriría lo mismo si fuese Cangas de Onís un Consistorio gobernado por el PSOE?

A estas alturas me parece perfecto que Parres, por ejemplo, reciba importantísimas inversiones para evitar las inundaciones y ejecutar los nuevos puentes sobre el Sella y el Piloña, entre otras actuaciones. Dicho esto, ¿qué pasa con la Finca de Les Llanes y su plan? ¿Seguirá sumido en el más triste de los olvidos por los organismos competentes? ¿Habrá que esperar a un cambio en Cangas de Onís, volviendo al PSOE, para que se actúe en el desbloqueo y se destinen inversiones al Real Sitio de Covadonga? ¿Será o no será un asunto de índole político, a tenor de los colores e ideologías? ¿Tendrá que ver en el tema las supuestas diferencias entre el arzobispo de Oviedo y el actual presidente del Gobierno de Asturias?

Recuerdo que había un proyecto de instalar el funicular de ladera que discurriría por un recorrido de 300 metros, con una pendiente del 35% y 90 metros de desnivel. El elevador mecánico, con una capacidad para 1.200 pasajeros a la hora, tendría un trayecto de apenas tres minutos. Además, en la finca de les Llanes también se planteaba habilitar 1.200 plazas de estacionamiento de vehículos, algo que urge desde hace muchos años en el principal centro de peregrinación de la comunidad autónoma. Incluso se llegó a barajar la cuantía de 12 millones de euros. ¿Se retomará o habrá que esperar a otras elecciones autonómicas y municipales?

Ojo, que para Covadonga también se sopesó un Plan B, aquel que apuntaba, igualmente hace mucho tiempo (año 2009), a la ejecución de un estacionamiento en altura detrás del edificio de La Escolanía, aunque el número de plazas habilitadas no llegaría al centenar, rondando la inversión en aquella época los 2,5 millones de euros. Cierto es que la última palabra la tienen las autoridades competentes, pero, en mi modesta opinión, la gran apuesta de Covadonga debería ser el desarrollo de la susodicha finca de Les Llanes y así conseguir habilitar de una vez por todas una gran área de parking para vehículos al pie del santuario.