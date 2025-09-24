Cangas de Onís le debe mucho a La Vuelta

La ciudad de Cangas de Onís y la Vuelta Ciclista a España están estrechamente ligadas, desde que unieron sus caminos allá por el año 1974, hace más de medio siglo, a raíz de llegar a la vieja capital del Reino de Asturias, el 7 de mayo de aquel ejercicio, procedente de Oviedo, y con pancarta de meta localizada en la Avenida de Covadonga, con triunfo del portugués Joaquín Agostinho. Era la decimocuarta etapa (134 kilómetros), con paso previamente por el Alto del Fitu en su trazado desde la capital carbayona. La urbe canguesa fue en otras tres ocasiones final de etapa (1976, 1978 y 2003), además de salida de etapa en veinte oportunidades, entre 1974 y 2007.

Haciendo un poco de historia del binomio Cangas-La Vuelta, habría que remontarse a junio de 1990 y la propuesta de regulación de accesos a los Lagos de Covadonga y de ordenación del área de uso público de Buferrera, documento elaborado en aquel momento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ICONA), ya incluía entre sus prohibiciones: “Toda actividad deportiva y de competición no acorde con los objetivos de conservación del Parque Nacional”. Fue mucho antes de la ampliación del antaño parque nacional de la Montaña de Covadonga. Así empezaba la controvertida historia más reciente del espacio natural protegido.

Eso sí, fue en 1983 cuando La Vuelta “descubrió” los míticos Lagos de Covadonga, gracias a la emisión en directo por TVE de la ronda ciclista española y con apoteósico triunfo en Entrelagos del vasco Marino Lejarreta. Esa etapa encumbró esos parajes hasta llegar a convertirlos, con el transcurso de los años, en un icono para el ciclismo internacional y el consiguiente espaldarazo al sector turístico al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Hubo un antes y un después, no solo para Cangas de Onís, sino también para el Oriente y, por ende, para la región. Además, todo ello gracias al impulso de un reducido grupo de cangueses que apostaron de lleno por esa prueba que acabaría por poner en el mapa a la vieja Cánicas y sus bucólicos parajes naturales. Una mezcla de paisaje, deporte y turismo: el coctel perfecto.

El final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en el área de Entrelagos estaba en entredicho, dada la intransigencia de la Administración Central. Incluso el entonces alcalde de Cangas de Onís, en 1987, Juan Antonio Vega Díaz, había tenido los bemoles de levantar acta notarial sobre cómo estaba la zona del final de etapa de aquella edición, antes y después del paso de la ‘serpiente multicolor’ por la carretera CO-4 (Covadonga-Lagos). “En el lugar llamado Huesera, hay dos contenedores llenos de basura, aunque a su alrededor está limpio. En dos arbustos situados cerca de la carretera cuento diez papeles o bolsas pequeñas de las que se usan para envase de pipas o cacahuetes”, resumía el notario en aquel tiempo, Luis Ignacio Fernández Posada.

Pese a la campaña de concienciación, en cuanto a limpieza y recogida de residuos, el antaño ICONA insistía por activa y por pasiva, años tras año, en negar autorización para celebrar finales de etapa en Los Lagos, trámite que era indispensable para los organizadores de La Vuelta. Cangas de Onís, como medida de presión, acabó por echarse a la calle para defender sus intereses y apoyar al Ayuntamiento, incluso se registró una huelga general en todo el concejo. Todo eran zancadillas y problemas, pese a la valentía de un alcalde como Toño Vega Díaz, quien, desgraciadamente, falleció cuando luchaba con insistencia porque Lagos y Cangas estuviesen en el recorrido de la ronda española.

Las cosas empezaron a tomar nuevos visos a partir de 1990, gracias a la presión ejercida por la totalidad de profesionales de prensa, radio y televisión que cubrían la Vuelta Ciclista a España en aquel año. Pararon, en el transcurso de la decimosegunda etapa (Oviedo-Santander), a la altura de El Portazgo (Cangas de Onís), para hacer entrega de un manifiesto a la alcaldesa Pilar Díaz Junco. “Asturias, España, nuestro ciclismo y el ciclismo internacional no deben verse privados de tal acontecimiento, cuya influencia en el balance de la carrera ha sido, años tras año, ciertamente importante”, exponían los periodistas y enviados especiales que seguían La Vuelta.

Afortunadamente, el manifiesto hizo mella y marcó un antes y un después en el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, pues, en 1991, volvió a recuperarse el final de etapa en Los Lagos con victoria de un tal “Lucho” Herrera, uno de los grandes mitos de los “escarabajos” colombianos, uno de los mejores escaladores del ciclismo. Fue un 13 de mayo, y al día siguiente se disputaría la etapa entre Cangas de Onís y el Alto del Naranco (Oviedo). Las cosas volvían a su cauce y el concejo cangués iniciaría su despegue turístico. Lo demás ya es historia reciente, plagada de éxitos y grandes campeones dejando su estela, con letras de oro, en los míticos Lagos de Covadonga.

Por cierto, ¿para cuándo un monumento a la bicicleta y al ciclismo en la zona de Vega La Tiese, en los Lagos de Covadonga? Cangas de Onís, le debe mucho a ese deporte y sobremanera a quienes apostaron por La Vuelta en esos lares del parque nacional, antaño de la Montaña de Covadonga y actualmente de los Picos de Europa. ¿Será mucho pedir? El tiempo pasa a velocidad de vértigo.