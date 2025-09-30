La Mina Primitiva de Villamayor

En el panorama minero que disfruta el concejo de Piloña a principios del siglo XX destaca la explotación del sector de Villamayor, en el que se conceden numerosas licencias para la extracción de carbón, y entre ellas la que permite el laboreo de la conocida como Mina Primitiva; al parecer, la más prometedora entre las otras tres, que siendo inmediatas también serán concedidas en la misma época.

La Primitiva, no obstante, tendrá unas características propias que la diferencian de las anteriores –La Superior, La Trampa y La Flor y Abundante- como puede ser el hecho de que su capital es asturiano; su actividad no la desarrolla durante la I Guerra Mundial, sino a mediados de la década de los años de 1920; y por último, para la explotación del subsuelo practica la técnica de horadar un pozo vertical que ahondase el relieve hasta hacer aflorar los pasos de carbón.

La concesión de esta Mina Primitiva que incluía 7 capas de carbón bajo tierra y superficialmente era atravesada por el ferrocarril Oviedo-Santander y por la carretera de Oviedo a Torrelavega, actual N-634, fue otorgada a Ángel Toraño Pérez, vecino de Villamayor, con la peculiaridad de que no sería beneficiada directamente por su propietario, sino por una sociedad creada expresamente para extraer y comercializar el carbón del sector de Villamayor, conocida como Hulleras del Piloña.

Esta entidad se gesta de la mano de varias personas vinculadas a la zona, si bien el protagonismo del negocio corre a cargo de Rafael Fabián, un industrial natural de Villamayor que había hecho fortuna en Puerto Rico gracias a la explotación de varios complejos azucareros. El citado empresario con el capital aportado por otros cinco funda, en efecto en el año 1920, esa sociedad anónima Hulleras del Piloña, con sede en Villamayor y con un capital social establecido en 200.000 pesetas.

Al año siguiente la sociedad firma con Ángel Toraño Pérez, el dueño de la concesión, un contrato para la explotación, que incluiría la cesión de la mina a Hulleras del Piloña por tiempo ilimitado y renta anual de 2,75 pesetas por cada tonelada de carbón extraído. Dicho pago será obligatorio desde el 1 de enero de 1922 y, por último, Hulleras del Piloña explotará como mínimo 730 toneladas/año. Si no llegase a esa cantidad, abonaría al propietario el importe del canon de dicho mínimo. La empresa permaneció en activo, aunque sin superar las 700 tonelada anuales, hasta el año 1926, fecha en la que por incapacidad económica deberá disolverse, en un 25 de abril.

A finales de los años de 1950 La Primitiva será reunificada con otra mina del entorno, La Trampa 2ª, que se conocerán a partir de ahora con el nombre de Coto Minero de Villamayor, y que empezarán a comercializar la producción de carbón, trasladándolo en camiones hasta Sevares para hacerlo llegar a La Barreda, propiedad de Solvay, a través del ferrocarril Oviedo-Santander. Esta nueva actividad del yacimiento se complementa con una serie de obras encaminadas a mejorar los rendimientos, y con la adquisición de nueva tecnología como el montaje de un ventilador centrífugo o el proyecto de hacer una planta de clasificación y almacenamiento de carbones en la proximidad de la N-634.

En 1964 el yacimiento vuelve a cambiar de propietarios. Serán, esta vez, dos industriales vascos, procedentes de Vascongadas los que adquirirán a doña Mercedes Álvarez Fernández , viuda de don Ángel Toraño, la concesión de La Primitiva y con la unión de los yacimientos de La Sultana constituirán la empresa hullera señera del concejo en la segunda mitad del siglo XX: Coto Minero de Villamayor, que en esa década llega a tener una plantilla de 66 trabajadores, y entre sus medios de producción cuenta con un parque de 20 vagones y 2 moto bombas. Su producción alcanzaba unas 13.333 toneladas de mineral, lo que la convertiría en la más importante de todo el oriente asturiano en cuanto a su producción.