Opinión
Isidro Caballero Sardina
Adiós a Antonio Sánchez, gran maestro del birle
"El chaval del Cuera" fue subcampeón de España y dos veces campeón de Asturias de Primera Categoría
Hace unos días fallecía en El Berrón (Siero) Antonio Sánchez Villar, a los 91 años de edad. Antonio, al que se le conoció también como "El chaval del Cuera", nació en Alles, en 1933. Allí comenzó a jugar a los bolos y se fue forjando como un jugador, muy prometedor, con ayuda de vecinos y algunos maestros que a él le gustaba nombrar como: Senén, Antonio, Manuel...
Tras volver del servicio militar, ya con cierta madurez, se decantó como un jugador muy prometedor ganando el Campeonato de Asturias de primera categoría en 1953 y 1954, y en ese mismo año realizando su mayor gesta deportiva de su todavía no muy amplia trayectoria bolistica, jugando la final del Campeonato de España de Primera Categoría celebrado en la bolera del Bar Palacios de Llanes, donde fue subcampeón frente al montañés, Ramiro González, "El Chaval de Casar", quizás en aquel momento el mejor jugador de España de bolos en la modalidad de birle y quien le derrota por un solo bolo. Consagrándose así como el nuevo ídolo del bolo palma de la comarca oriental de Asturias.
Posteriormente, fijó su residencia por motivos laborales en Renedo de Piélagos (Cantabria), donde siguió creciendo bolísticamente, empezando a jugar en parejas con Miguel Pérez, con quien llegó a quedar campeón provincial de parejas de Cantabria de Primera Categoría.
En 1964, marchó a Alemania a trabajar y volvió en 1978, fecha a partir de la cual colabora a animar el nacimiento del bolo palma en la Asturias central, teniendo como sedes más significativas: Granda (Siero) y La Campa de Torres (Gijón). A partir de 1985, ya solo jugó a los bolos como actividad lúdica y emotiva, siendo testigo de que los bolos todavía eran lugar de encuentro y elemento identitario de nuestra tierra.
El cadáver fue incinerado en el tanatorio de Siero.
D.E.P.
