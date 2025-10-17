Vedar la próxima temporada los ríos salmoneros de Asturias es la mejor solución

Me mantego en lo escrito hace escasos meses tras concluir la peor temporada de pesca tradicional de salmón de toda la historia en aguas continentales del Principado de Asturias, extensible a otras cuencas fluviales de la Cornisa Cantábrica. Creo, en mi modesta opinión, que la única solución en estos precisos instantes es apostar por la veda de nuestros ríos salmoneros, al menos durante la próxima campaña de 2026. Suena fuerte decirlo, y más por parte de un ribereño y sellero de toda la vida. Pero, observado el presente panorama, considera la medida más acertada y sé que, de salir adelante, traerá cola. Para nada se trata de ser de izquierdas o de derechas, sino de tener sentido común.

Dicho esto, también me preocupa, muy mucho, el devenir de ciertas zonas de pesca catalogadas como “sin muerte” en el río Sella, como el coto de pesca de captura y suelta, denominado “Cangas de Onís”, abarcando desde el puente de El Cortijo hasta la confluencia con el Sella. Alrededor de un kilómetro de longitud en pleno casco urbano de la vieja capital del Reino. Eso sí, petado de garzas, gaviotas, gallinetas, cormoranes, nutrias, patos silvestres,..... especies que se pueden contemplar, en ese "observatorio ornitológico" del río Güeña a su paso por la ciudad canguesa. Y sin apenas truchas, cuando antaño abundaban por doquier en esas aguas.

No todo es oro lo que reluce, no todo debe ser achacable al pescador de toda la vida como los grupos ecologistas quieren hacer creer. Hacen falta soluciones, por supuesto, pero vayamos al fondo del asunto. Empiecen por los cupos y las pesquerías industriales en los mares del Norte de Europa, sigan con la limpieza y protección de las riberas, incrementen la vigilancia, hagan más y mejores campañas de repoblación de salmónidos…..y ejecuten controles poblacionales sobre los depredadores –especies invasoras- que esquilman el hábitat piscícola. Hay muchas cosas que hacer por delante sin tratar de demonizar al ribereño de toda la vida.

Parece que a las autoridades competentes en la materia les resulta mucho más cómodo y fácil lanzar los dardos sobre el ribereño de toda la vida que hurgar en lo que ocurre en otras latitudes con el retorno de los salmones a los ríos astures, cántabros, vascos o gallegos. Algún día me gustará saber de buena tinta que ocurre con las pesquerías industriales en alta mar, tan solo por conocer el volumen de ejemplares que los barcos pesqueros –autorizados y cumpliendo la normativa, faltaría más- capturan por campaña, año tras año. O, al contrario, ¿me quieren decir que no pescan salmones? No seamos tan incrédulos, por favor.

A tenor del estrepitoso balance de la pasada temporada de 2025, habrá que ir mentalizándose de ‘aparcar’ cañas y señuelos al menos una o dos campañas, a la espera de que retornen los salmónidos a estas aguas astures que, del mismo modo, registran temperaturas atípicas, nada acordes para el hábitat de los salmones. Pero, ojo, veda para la pesca tradicional y también para la ahora en boga pesca sin muerte (captura y suelta). E incluso reducir la temporada de pesca –tradicional y sin muerte- para otras especies, en este caso trucha o reo. Puesto a hacer, adelante y démosle un sustancial cambio.

Me enoja ser tan exigente con esas medidas, pero no queda otra alternativa. Insisto, siempre que vayan acompañas de actuaciones en pro de la conservación y mejora de las cuencas fluviales de la comunidad autónoma. ¿Otra sugerencia? Aprovechar la veda, si es que se lleva a cabo, para apostar por intensas repoblaciones de salmónidos, a cargo de la Administración y en colaboración con las asociaciones de pescadores. Por cierto, que la Administración regional tampoco se olvide de poner en valor La Salmonera de Cañu, en el Sella. ¿Tendrán en mente algún proyecto interesante para esa zona, la gran olvidada desde hace muchísimo tiempo?. Ver, veremos.