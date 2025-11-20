Benito Fernández Enterría, "El rapaz de Alles", Premio Muslera

El premio Muslera nació en Guarnizo (Cantabria), liderado por la Peña Bolística "Los Remedios" de dicha localidad con la noble idea de apoyar el "deporte tradicional" (los bolos).

Después de navegar algunos años con cierta soledad, hoy cuenta con la colaboración de la Federación de Bolos de Cantabria, la Fundación de Bolos y un apoyo cada año mayor del Ayuntamiento de Astillero, al cual pertenece Guarnizo.

En esta ocasión el premio ha recaído en el jugador de bolos: Benito Fernández Enterría asturiano de Alles, siendo la primera vez que el premio sale fuera de contexto cántabro.

No sería fácil encontrar, fuera del ámbito de Cantabria, una persona que expresara mejor que Benito esos valores, que la organización convocante quiere resaltar, Benito "El rapaz de Alles", seudónimo por el que ya se le identifica desde aquel Campeonato de España (absoluto, 1966) que le ganó al gran Fidel Linares en la final, y le convirtió en el primer campeón de España (absoluto) no cántabro.

Hasta entonces solo los jugadores cántabros habían alcanzado tan relevante distinción. Desde esas fechas no se sabe muy bien si por admiración o cariño, o por ambas cosas a la vez, Benito será para siempre: "El rapaz de Alles".

Pero además de sus indudables méritos deportivos, que son muchos, soportó mucho tiempo una lesión fastidiosa y tuvo que recorrer muchos kilómetros para poder estar ahí, en la primera línea del fuego, Benito ha sabido fabricar desde los bolos puentes con: la alegría, el humor, espacios de encuentro, tiempo para ello, con la cultura, con la identidad, incluso con la empresa…

Por lo demás, el acto celebrado en el salón "Bretón" del Ayuntamiento de Astillero que contó con una gran concurrencia de gente rebosante, fue ligero, entretenido, variado, emocionante… con un montaje audiovisual excelente sobre Benito a mitad del acto.

Brillaron con luz propia Merche Viota, que presentó, José Ángel Hoyos que leyó el acta de concesión y glosó los méritos de Benito. Miriam Velarde, la gran campeona femenina de los bolos astur-orientales, e Irene Gómez, nieta de Benito, que hablaron desde el corazón, Javier Fernández, alcalde de Astillero, que entregó el premio a Benito. El premiado dio las gracias con una indisimulada emoción.

Cerró el acto el alcalde, que felicitó nuevamente al galardonado y agradeció la presencia del público e hizo votos por seguir apoyando el deporte tradicional tan necesitado de protección y mimo. Los bolos volvieron a ser una vez más un lugar de encuentro entre Asturias y Cantabria.