De la segunda anualidad de legislatura en el Ayuntamiento de Cangas de Onís

Vox de Cangas de Onís mandatado por sus convecinos, desde el minuto uno, inicio labor de oposición intensa pero siempre constructiva y orientada a la defensa del principio de legalidad e intereses generales de todos los cangueses, observando ya desde los albores de la legislatura el carácter prepotente y autoritario del equipo de gobierno y máxime del alcalde, de apellido González, quien, por sí y ante sí, unilateralmente, en una sesión plenaria, sin la preceptiva aprobación de un Reglamento Orgánico de Pleno o Reglamento Municipal de Pleno, antes del debate de los puntos del orden del día de la convocatoria y fuera de estos, sin adoptar la obligada forma de Resolución y/o Decreto y con un único destinatario el edil díscolo de Grupo Municipal Vox, con el señuelo de ordenar los debates, en realidad de eludirlos, de cercenarlos, redujo a cinco minutos el tiempo máximo por intervención, absolutamente exiguo al objeto de debatir asuntos de calado, como, por ejemplo, los presupuestos municipales a que después se hará mención, siendo imposible condensar en cinco minutos una crítica a aquellos, lo que, por obvio, no precisa de no precisa de mayor glosa.

En conclusión ha hurtado el debate, piedra angular del sistema democrático, pretendiendo y consiguiendo que el único edil que no es dócil, antes al contrario beligerante con el equipo de gobierno no pudiera argumentar sus intervenciones, generándole manifiesta e inconcusa indefensión; precisamente y con la finalidad de obviar, de eludir dicho óbice u obstáculo se formularon numerosos votos particulares, figura legal contemplada en el ROF, que nunca antes había sido utilizada en el Consistorio en la época constitucional, de tal suerte que hasta la fedataria municipal tenía en cuanto a la dinámica del susodicho voto particular tenía serias dudas atinentes a su tramitación.

Ángel Díaz Tejuca y Santiago Abascal. / Cedida

No contento el regidor con cercenar los derechos del concejal de Vox, emprende una cruzada contra este jalonada por hitos diversos, y así, a título de ejemplo, al terminar los puntos del orden del día y fuera de ellos, improvisa el alcalde un turno de intervención que, al estilo bolivariano de "aló presidente" tiene por objeto, exclusivo y excluyente, dirigir invectivas contra este modesto concejal y rebatir, redargüir el contenido de mis intervenciones anteriores en la sesión plenaria de que se trate, y ello con total impunidad, por cuanto que, al instar el uso de la palabra el edil de Vox por alusiones, sin gallardía alguna, con cobardía más bien, levanta la sesión impidiendo mi derecho a la legítima defensa.

Es también de destacar la distinta interpretación del tiempo máximo en las intervenciones a que queda hecha referencia precedentemente, restrictiva y cronómetro en mano, en cuanto, sobre todo y ante todo, en relación con Vox y absolutamente laxa en lo referente al regidor González, que puede extender sus alegatos más allá incluso de diez y hasta quince minutos, claro sin reproche de nadie.

Y por si todo lo anterior, y lo que se habrá de añadir después, no fuere lo suficientemente expresivo de la palmaria regresión democrática del régimen de los de Pepín, quiere al edil de Vox fuera del Ayuntamiento y así lo tiene manifestado en sede plenaria sin ambages y en clara ofensa, no ya solo a los votantes de Vox, sino y también a los principios rectores de un estado social y democrático de derecho tal y como se configura nuestra patria.

Pues bien, ahora por causas tan pueriles como absurdas sigue la costumbre antidemocrática de expulsarme de los órganos colegiados del Consistorio, y así me impide solicitar trámite de alusiones al objeto de dar cumplida respuesta, por ejemplo a insultos o exabruptos, muy frecuentes, del alcalde, de tal suerte que tres intentos a dicho objeto seguidos de la negativa del alcalde determinan la decisión de este de expulsión sin más, y en la misma línea la formulación de preguntas por el Portavoz de Vox precedida de una breve intervención y por dicha razón a disconformidad del alcalde, lo que, a criterio de este, justifica también la expulsión de este edil.

Como corolario del proceso de regresión democrática el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31.07.25, hallándose ausente de Asturias el autor de estas notas, aprobó con el silencio cómplice de PSOE y el voto favorable del PP, un Reglamento Municipal de Pleno, en anagrama RMP, que, según fuentes bien informadas y según parece, es un supuesto plagio del vigente en municipio limítrofe. El destinatario es, como siempre, Vox, su único edil, que con su intensa labor de fiscalización es manifiestamente incómodo a ese ente abstracto denominado "equipo de gobierno" y como tónica general, en aras, ahora, de una falaz proporcionalidad, a modo de señuelo, cercena, insistimos, la labor del concejal de Vox para igualarla a la inactividad de la coalición PP/PSOE.

Sabido es y tal nos permitimos recordar en los interrogatorios en sesiones ordinarias Vox llegó a formular más de 200 preguntas en una sola sesión, ahora se limitan, como máximo, a la exigua cantidad de diez preguntas sesión, cuya formulación habrá de ser sucinta.

Además, y a mayor abundamiento, no es dable soslayar que la táctica del Alcalde es no responder la mayoría de las preguntas que se registran, utilizando a dicho efecto fórmulas diversas, todas ellas evasivas; la drástica reducción tiene otra lectura todos trabajan menos, los funcionarios y los políticos de oficio (PP), sin que les importe, a unos y a otros, las nocivas consecuencias que conlleva para Vox al dificultar, imposibilitar más bien, la labor de fiscalización, tan necesaria, y correlativamente el PP elude dar explicaciones, es decir, el texto reglamentario , que por cierto no es firme, ya que Vox, como no podía ser de otro modo, lo impugnará en vía contencioso – administrativa, patrocina y promueve un oscurantismo y falta de transparencia del iter municipal.

La restricción afecta, también, a las mociones, estableciendo un máximo de 3 por sesión plenaria, siendo de significar que, desde el inicio de la legislatura hasta hoy, el PSOE presentó 2 mociones y el PP, una más, paupérrima labor, teniendo en cuenta los ediles de que disponen, doce sobre trece, Vox, con uno solo concejal, lleva 23 mociones presentadas, luego es fácil colegir que la restricción tiene por destinatario a Vox una vez más.

Lo anterior, la persecución incesante y antidemocrática protagonizada por el alcalde, sirviéndose de diversas argucias, y, en definitiva, la imposibilidad por mor de la misma de desarrollar la labor de concejal en sede consistorial, única y exclusivamente al edil de Vox, este viene explorando escenarios diversos y alternativos, uno, desarrollar su labor allende los muros del ayuntamiento, en la calle, con sus convecinos y en su compañía, y dos, siendo conocedores de presuntos ilícitos penales cuya supuesta autoría es atribuible al alcalde e incluso a terceros, nos vemos en la imperiosa necesidad , dando cumplimiento a la ineludible obligación cívica y legal de cualquier ciudadano y máxime de un cargo electo, de seguir una ofensiva judicial en el ámbito jurídico–penal sin precedentes en el municipalismo cangués y con la información de que se dispone estamos en condiciones de afirmar y afirmamos que el horizonte procesal, jurídico–penal, del alcalde no es nada halagüeño, supuesto furtivo compulsivo, siendo graves los ilícitos penales en que pudo haber incurrido y severas las penas contempladas en el Código Penal, algunas incluso castigadas con privación de libertad, su futuro político, y aún personal, es más que incierto, veremos cuando se dicten autos de procesamiento, que llegarán a no tardar, la postura a adoptar por el alcalde, lo propio sería la inmediata dimisión, aunque, aferrado al poder como está creemos serán los Tribunales de Justicia los que "lo dimitan".

De la anodina segunda anualidad protagonizada por el PP

En la segunda anualidad sigue, acentuada, la inercia de las dos formaciones mayoritarias coaligadas PP/PSOE, con 12 concejales de 13 y así, a título de ejemplo, ninguna ha propuesto una sola moción. A sensu contrario, Vox, su único edil, ha presentado diez mociones, de perfecta construcción, tanto en su contenido como en su forma, y todas elaboradas aquí y para Cangas y sus habitantes. Dichas mociones han corrido distinta suerte. Ciertamente, se han acogido algunas, una contra el Pacto Verde Europeo nacido del acuerdo entre el PP/PSOE en Bruselas, el cual constituye un suicidio inducido del sector primario nacional y también regional en Asturias. Pretendíamos preservar a los agricultores y ganaderos de los efectos nocivos y perversos del PVE, aunque, también hay que decirlo, no somos optimistas por falta de implementación de las medidas "ad hoc" por el gobierno municipal, que probablemente ha travestido el acogimiento de la moción en un brindis al sol, por consecuencia de su inactividad patológica.

Hemos propuesto y ha sido aceptada una moción sobre modificación puntual de planeamiento de condiciones urbanísticas de agricultura, ganadería e industria alimentaria, que, entre otros beneficiosos efectos habría de permitir la implantación e instalación de queserías de "gamonéu" en el "puertu", cuya producción se sitúa en suelo no urbanizable de especial protección, mediante edificios de nueva planta o cambio de uso de edificaciones preexistentes, ello habría de revertir la inexorable tendencia de declive de la producción del queso en las majadas de los Picos de Europa.

También prosperaron sendas mociones sobre corrupción, de tan desgraciada actualidad por cierto, y otra relativa a la saturación de los servicios asistenciales de atención primaria.

En el capítulo de rechazo, se quiere destacar subrayándola en mayúsculas y negrita, la moción que bajo el título contra la regresión democrática y en defensa del orden constitucional, se instaba la dimisión de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y convocatoria inmediata, acto seguido, de elecciones; pues bien, para conocimiento general y con especial destino al electorado del PP cangués y asombro mayúsculo de todos, PP y PSOE, juntos, al unísono, como casi siempre en nuestra Corporación, desestiman, de consuno, la iniciativa en cuanto a un extremo que es un grito y un clamor unánime de la ciudadanía española a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Quiero advertir que el rechazo del PP obedecía, imagino, a que este humilde concejal y las siglas que tiene a bien defender había adoptado la iniciativa, hurtando el protagonismo del equipo de gobierno, que reincide, además, al haber desestimado, también con el PSOE otra moción contra la amnistía. Cosas veredes.

En lo que se refiere a los interrogatorios la dinámica es la misma de la anualidad anterior, Vox mantiene su intensidad, su labor fiscalizadora del equipo de gobierno (PP), y este rehúye con respuestas evasivas, ya con el silencio y así, a título de ejemplo

advierte Vox reproches e irregularidades que la Sindicatura de Cuentas dirige al gobierno local, esto es, a "los de Pepín" y que venían constituidas principalmente por el uso abusivo en la adjudicación de contratos directos en materia de festejos, obligados por ello se formula una batería de preguntas que reciben el silencio del equipo de gobierno, y ello hasta el extremo de llamar el alcalde al Portavoz de Vox agorero por hacerse este eco de las manifestaciones claras y concluyentes del Síndico Mayor al afirmar que, de las ilegalidades advertidas, se podría derivar una suspensión de subvenciones.

Es público y notorio que la gestión nefasta del gobierno del PP ha generado, cuando menos, una situación conflictiva y según algunos – con información privilegiada – crítica, a Vox, desde los albores de la legislatura le viene preocupando la deriva del buque insignia del legado de Doña Camila Beceña y por ello, además de proponer una moción tendente al cese inmediato de Marifé Gómez como representante del Ayuntamiento en la Fundación Becerra González, en su patronato, formuló un exhaustivo interrogatorio al aquella que se limitó a contestar con la evasiva de que al tratarse aquella, de una fundación benéfico-privada o particular, a ella debía de dirigirme directamente, sin comprender el papel de Gómez Alonso como miembro del Patronato.

En cualquier caso, el oscurantismo de Gómez Alonso y de sus correligionarios sobre la fundada incertidumbre de la ciudadanía canguesa en cuanto al incierto presente e ignoto futuro de la Residencia no nos arredra y solicitaremos un Pleno monográfico a modo de comisión de investigación, con participación del pueblo soberano, en formato abierto, asambleario, en el que quien tenga que responder lo haga, sin filtros, abierta y directamente.

De los paupérrimos presupuestos 2025

Recientemente ha sido aprobados, con el voto en contra de Vox, como no podía ser de otro modo, enmienda a la totalidad que haya fundamento en los siguientes sucintos motivos:

1.- En los capítulos relativos a gastos de personal (3.884.900 euros) y de gastos corrientes en bienes y servicios (3.687.518 euros) representan un 84,39% del total del presupuesto (8.903.027 euros) y con todo y con eso el funcionamiento, singularmente en algunas áreas, es, debería ser, manifiestamente mejorable.

2.- En el capítulo atinente a ingresos la voracidad recaudatoria del ente municipal es y constituye un manifiesto abuso, con el siguiente desglose: por el concepto de impuestos directos e indirectos recauda en consistorio cangués 3.107.170 euros y por tasas, precios públicos y otros ingresos tiene entrada en las arcas municipales la cantidad de 2.576.370 euros.

Como ya denunciamos en su día en este medio todos los impuestos y tasas se hallan en el techo máximo legal de tal suerte que ello determina que aquellos estén a la cabeza de los veinticinco municipios más poblados de Asturias, según estudio del Instituto de Estudios Económico IEE, por encargo de FADE, quiere ello decir que los presupuestos nacen lastrados al carecer de recorrido los ingresos, salvo la reciente amenaza de un catastrazo, después consumada, por el equipo de gobierno que parece será inminente al haber contratado a dicho efecto a una empresa privada por la módica cantidad de 180.000 E y absorber el metálico dinerario disponible, es decir, el activo, en su práctica totalidad, los capítulos 1 y 2 de gastos, ello conlleva de forma inexorable unas previsiones (3) contempladas en el capítulo VI –Inversiones– exiguas, del orden de 500.000 euros, con destino a una sola obra, largamente demandada por Vox –saneamiento de Mestas de Con– a medio de más de quinientas preguntas en sesiones plenarias y dos mociones, redactadas aquí y formuladas, una, antes el consistorio cangués y otra ante la Junta General del Principado, por mor del reiterado incumplimiento de las dos administraciones implicadas –Ayuntamiento de Cangas de Onís y Principado de Asturias– del convenio 21/23 y parcialmente del convenio 24/25, de tal forma que, próximo a agotarse los plazos contemplados, la incesante ofensiva de Vox han conseguido que "in extremis" se iniciaran las obras, después de una demora del orden de treinta años.

Aunque la cantidad consignada en el presupuesto es la expresada más arriba, la efectivamente desembolsada por el Ayuntamiento es muy inferior, exigua más bien, al no exceder de treinta mil euros, sobran comentarios.

Un último apunte en el capítulo económico, el alcalde formuló en LNE manifestaciones que, entre otros éxitos, atribuía a su gestión, ahí es nada, un incremento de población fija, un descenso de la cifra del paro en el concejo y ha combatido, también con éxito, la desestacionalización, al margen de que ya se le ha dado respuesta al declarante en una sesión plenaria, no quiero desaprovechar la ocasión de reprochar al alcalde que él es ajeno por completo a esos datos macroeconómicos y no adoptó en el ámbito de sus competencias medida alguna que hubiera conllevado los datos positivos e ilusionantes que conllevan la satisfacción y alegría de Vox Cangas de Onís; ahora bien, lo que no aceptamos es que González usurpe méritos ajenos, de terceros, la valiente y aguerrida iniciativa privada, merced a ella desciende el paro, la migración legal y ordenada, con el consiguiente incremento poblacional, y termina afirmando el alcalde una obviedad que Cangas de Onís tiene futuro, ello es nítido claro, diáfano e inconcuso, no obstante, también habría de decirse y tiene futuro pese al regidor que padece.