Los bolos asturorientales están de luto

Ayer falleció el Llanes Ramón Melijosa Cuevas uno de los históricos del bolo palma de la comarca oriental, particularmente Llanes.

Con Ramón se va una parte muy importante de la intrahistoria e historia de Llanes y la comarca oriental. Creo que no solo pocos llaniscos, o asturorientales podrían aproximarse a esa tarea hacedora de Ramón que normalmente solemos denominar como: nuestros principales bienes comunes.

El deporte tradicional ha llegado a nosotros milagrosamente casi sin desvirtuarse, gracias a personas como Ramón Melijosa.

Como él ha colaborado en tantas iniciativas yo quisiera particularizar estás líneas sólo en su tarea a favor del deporte tradicional (los bolos) y resaltar que en esto lo fue todo o casi todo: jugador, armador, árbitro regional, nacional, delegado de la federación... sobre todo, un extraordinario difusor del deporte tradicional.

Pronto se dio cuenta que defender la base era esencial para consolidar este juego como deporte e hizo pasar a varias generaciones juveniles de llaniscos por la bolera del Bar Palacios. Intentó darle seriedad organizativa comenzando una liga en 1967 y dar cabida en ella a los árbitros y jueces que dieran modernidad y futuro a las competiciones. Intentó recuperar competiciones que se habían perdido un animó a crear nuevas instalaciones con notable éxito: La Peña en Parres, Papimba en Celorio, Bar Deportivo, Las Marismas y Malzapatu en Llanes.

Valoró la bolera como elemento socializador.

Hizo con Serapio Álvarez (Pin) de Colombres y Benito Llano Tento de Panes el mejor "equipo directivo" que han tenido los bolos de la comarca oriental.Y muchas cosas más...

Ramón, gracias por tu generosidad, por tu cariño y respeto por lo nuestro o sea lo de todos.