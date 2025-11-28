Un centro de día para Cangas de Onís: la gran asignatura pendiente

Los años pasan a velocidad de vértigo, pero algunas actuaciones parecen enquistadas y sin visos de solucionarse. Estamos a finales de 2025 y vuelvo a dar "la vara" a las autoridades competentes -locales y regionales- para que de una vez por todas se pongan las pilas y apuesten por ubicar un eentro de día en la ciudad de Cangas de Onís. Hoy en día, en mi modesta opinión, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la vieja capital del Reino de Asturias, sin que haya visos a corto o medio plazo de hacer realidad ese equipamiento social. Cangas y su concejo lo necesitan más que nunca.

Desde hace mucho tiempo vengo insistiendo por activa y pasiva que la ubicación idónea para un moderno y acogedor centro de salud, además del centro de día sería el edificio Camila Beceña –antiguo Internado Femenino-, donde se asientan ahora mismo diversos servicios públicos. Un lugar céntrico, soleado, con buen aparcamiento en la parte trasera del inmueble, en el barrio de El Censu. Insisto, es y sería, salvo que alguien me corrija, el lugar ideal para albergar ese tipo de equipamientos.

A estas alturas no es de recibo que una gran ciudad como Cangas de Onís continúe sin disponer de un centro de día, como si fuese algo utópico. No, señores y señoras con mando en plaza, ya va siendo hora de ir poniendo toda la carne en el asador y plantearle al Gobierno del Principado de Asturias la urgente necesidad de edificar un buen equipamiento en la antigua Cánicas. De poco sirve volver a incluir unas líneas en un folleto electoral, hacen falta hechos y sobran palabras y promesas. Una petición que hago extensible tanto al PP como al PSOE, sin olvidarme de otras formaciones políticas más minoritarias. Ya basta de continuar mareando la perdiz. Punto y pelota.

Aunque proponga esa localización, como es el antaño Internado Femenino, por supuesto que hay otras alternativas. Ojalá, de una vez por todas, las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, consensúen un proyecto ilusionante para elevarlo al Ejecutivo regional del señor Barbón y que este obre en consecuencia. Es posible que existen otras prioridades, tanto para la Administración autonómica como para la propia Administración local, pero el tiempo se agota y no debería haber más dilación de plazos. Es el momento de luchar y pelear por un centro de día en Cangas de Onís. Eso sí, unos y otros, progresistas y conservadores, tirando del carro en un mismo sentido; no tensando la cuerda.

Por cierto, recuerdo a Marcelina Martínez Paniagua, quien fuera directora del hogar-residencia Beceña-González, desde 1.993 a 2018, a la que tan solo le quedó un sueño por cumplir mientras se mantuvo al frente del geriátrico: la construcción de apartamentos residenciales en la finca de la Fundación Beceña-González, vinculados al hogar-residencia. Seguro que alguien tratará de sacar adelante aquella iniciativa más pronto que tarde. Y es que esa idea, de llegar a buen puerto, sería el complemento ideal al ansiado centro de día de Cangas de Onís. Ahí queda la sugerencia.

El hogar-residencia Beceña-González lo rigió desde 1978 hasta hace unos pocos años la Orden de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Lo fundaron los benefactores Camila Beceña González y su esposo Ramón González Soto, a mediados de los 50 del siglo pasado, en la finca “Palacio de la Prida”, en la zona alta de la ciudad canguesa. Desde octubre de 1952, hasta julio de 1960, administró la institución la Orden de Siervas de María de Anglet, las cuales tenían también a su cargo el Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, en la Avenida de Castilla o Carretera Cañu.

Vuelvo a insistir, y no me cansaré de hacerlo mientras pueda, que la opción idónea para el centro de día y, por supuesto, el nuevo centro de salud es el edificio Camila Beceña, de titularidad pública. Creo –presiento– que buena parte de la ciudadanía canguesa vería con muy buenos ojos ese proyecto, si es que se pusiera sobre la mesa. Ahora bien, la palabra la tienen los políticos. Ellos son los que decantarán la balanza, bien para un lado; bien para el otro. Dicho esto, ahí queda reflejado mi punto de vista sobre la situación, pese a que la clase política dirigente no sea de su agrado. Tiempo al tiempo.