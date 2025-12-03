Finca Les Llanes, comienza a verse el final del túnel

A veces, algunas de las buenas noticias llegan casi en los prolegómenos de la Navidad. Hoy, 3-D, es una prueba palpable de lo que escribo, en este caso por la puesta de largo de lo que será el acondicionamiento y mejora de la conocida finca Les Llanes –antaño propiedad de la familia Dosal–, en la zona de El Repelao, al pie del santuario mariano de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa. Gracias a que el Consejo de Gobierno acometerá “un gasto de 1.756.142 euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para encargar a Tragsa la ejecución del proyecto, que se prevé finalizar en junio de 2026”.

Me congratulo de que, por fin, se desatasque ese enquistado problema y, ante todo, reconozco la ardua labor despachada es estos últimos meses para sacar adelante el ansiado proyecto la actual vicepresidenta del Principado de Asturias, la parraguesa Gimena Llamedo, y al regidor cangués José Manuel González Castro, sin olvidar, por supuesto, a otros miembros del Ejecutivo regional. Sin duda, una gran noticia cara a la dotación de necesarias e indispensables infraestructuras que busquen dar un salto de calidad en lo que debe ser el ordenamiento del principal centro de peregrinación de la comunidad autónoma.

Casi dos décadas después, ve la luz ese ambicioso proyecto en el que haya por el año 2006, el Gobierno regional que entonces presidía Vicente Álvarez Areces y en tiempos del socialista Alfredo García Álvarez como alcalde de Cangas de Onís, había desembolsado 500 millones de las antiguas pesetas para adquirir esos terrenos. Se habló, en aquella época, de que la idea era complementar todo lo referente al plan de transporte en servicio público a los Lagos de Covadonga, con la intención de ubicar en la susodicha finca de Les Llanes aparcamientos disuasorios y una especie de Centro de Visitantes.

Tiempo después se planteó la posibilidad de instalar el funicular de ladera que discurriría por un recorrido de 300 metros, con una pendiente del 35% y 90 metros de desnivel. El elevador mecánico, con una capacidad para 1.200 pasajeros a la hora, tendría un trayecto de apenas tres minutos. Además, en la finca de les Llanes también se planteaba habilitar 1.200 plazas de estacionamiento de vehículos, algo que urge desde hace muchos años en el principal centro de peregrinación de la comunidad autónoma. Incluso se llegó a barajar la cuantía de 12 millones de euros

Ojo, que para Covadonga también se sopesó un Plan B, aquel que apuntaba, igualmente hace mucho tiempo (año 2009), a la ejecución de un estacionamiento en altura detrás del edificio de La Escolanía, aunque el número de plazas habilitadas no llegaría al centenar, rondando la inversión en aquella época los 2,5 millones de euros. Todo fue quedando en el olvido, en el ostracismo; mientras, los problemas estaban a la orden del día, en fechas de máxima afluencia turística, en esa zona del Oriente asturiano.

Ahora, insisto una vez más, gracias al Gobierno del Principado de Asturias, liderado por Adrián Barbón, comienza a verse la luz al final del túnel. “La pieza central de la intervención será el nuevo aparcamiento para un centenar de vehículos, así como la creación de una senda peatonal directa entre Les Llanes y la basílica mediante la recuperación del antiguo Camino de la Estación, lo que permitirá habilitar un itinerario seguro, accesible y coherente para visitantes y peregrinos. También se acondicionará la senda de Muñigu".

El proyecto contempla, igualmente, la restauración de la techumbre de dos construcciones tradicionales: la casona y la panera de la finca, en las que también se consolidarán elementos para garantizar su conservación de cara a futuros usos públicos vinculados a la visita y a la gestión turística. Por si fuera poco, la intervención incluye la renovación de la Oficina de Turismo, ubicada en la antigua estación del tranvía (1908), que se remozará para cumplir con los criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y modernización de servicios.